I 20 libri sul calcio da regalare a Natale

Autobiografie e romanzi: racconti inediti e bestseller: siete indecisi su quale testo calcistico regalare a Natale? Ecco una lista di 20 libri sul calcio presenti su Amazon da poter regalare a un vostro caro, appassionato dello sport più bello del mondo.

Dubbi e domande irrisolte su alcuni degli episodi e dei momenti più celebri della storia del calcio: Vladimir Dimitrijévic mette sin da subito le cose in chiaro, in un testo destinato a diventare un must della letteratura calcistica.

Lo scrittore serbo percorre due strade essenziali, con un punto in comune: il suo vissuto, con origini strettamente legate alla (ex) Jugoslavia e il calcio visto dalla sua prospettiva, in un periodo in cui il senso stretto dello sport era rivoluzionario. Disincantato, nel 1998 (anno della prima pubblicazione del libro, in concomitanza con i Mondiali in Francia) Dimitrijévic precorre alcuni aspetti della modernità del calcio, comparandoli al passato.

"I calciatori valgono dieci, venti, cento miliardi, c’è un’inflazione che tende all’astrazione. I finanzieri, i procuratori, gli intermediari mica si occupano di calcio solo per passione. [...] È meglio di uno spot televisivo! Si gioca quindi per giustificare gli investimenti delle grandi multinazionali come Fuji, Kodak, Coca-Cola, che sponsorizzano magliette, calzoncini, scarpe, naso e orecchie dei calciatori. I quali giocano completamente ricoperti di decalcomanie".

Nelle 146 pagine dell'edizione Adelphi, "La vita è un pallone rotondo" va oltre: propone un manifesto sull'essenza calcistica, in chiave critica.

Un trattato di calcio sudamericano: le origini dei miti calcistici che hanno segnato le epoche. Da Lionel Messi a Luis Suarez, dal Brasile del '70, quello di Pelé, all'Argentina dell'86, quella di Diego Armando Maradona: ma non solo. La cultura, il modo di vivere il calcio in tutti i Paesi sudamericani: un vero e proprio atto d'amore incondizionato che va oltre i singoli, le squadre e i nomi.

"Il calcio sudamericano è qualcosa di magico e profondo, che va ben oltre il campo da gioco e tocca l'anima".

Con la prefazione di Federico Buffa e la posfazione di Lele Adani, il testo di Carlo Pizzigoni (autore, insieme a Federico Buffa, di "Storie mondiali") ripercorre alcune delle storie fondamentali del calcio in Sudamerica e l'origine delle stesse. Vi siete mai chiesti, ad esempio, perché si dice "criollo" per definire uno stile calcistico? O perché attorno al "Loco" Bielsa ci sia questa aura misteriosa, ma allo stesso tempo mistica?

"Locos por el Futbol" risolve qualsiasi dubbio, seguendo le vie del talento e della leggenda, respirando il Sudamerica.

A 20 anni dalla prima pubblicazione, "Una porta nel cielo", il testo autobiografico di Roberto Baggio, è tornato nelle librerie lo scorso giugno, dopo un lunghissimo periodo in cui le richieste degli appassionati hanno letteralmente intasato le email della casa editrice.

E' il 2001 e Baggio si trova di fronte a diverse incognite da affrontare, pochi anni prima del suo ritiro: le perplessità e le consapevolezze, la storia di uno dei più forti giocatori di sempre. Un must have per gli amanti del Divin Codino, e non.

"L'aspirazione di chi gioca a calcio con passione, specie se fantasista, non è tanto quella di segnare, ma di segnare in maniera originale, mai banale. Quel momento vale tutto. Questa, per me, è l'essenza del calcio. Un'invenzione continua".

Venticinque racconti di calcio firmati da Osvaldo Soriano, centravanti di buone speranze la cui carriera viene stroncata da un incidente, indirizzandolo verso la strada della cronaca sportiva.

Amore e passione per il calcio muovono i testi di Soriano, in salsa latina: compreso "Futbol. Storie di calcio", in cui i diversi personaggi, definiti "imperfetti" dallo stesso autore, muovono le emozioni portandole a un livello di altissima empatia con il lettore.

"Non amo lavorare troppo, né correre per i corridoi di uno stadio, né forse capisco di sport quanto l'incarico richiederebbe. Ma so inventare storie bellissime".

Quando l'amore e la passione per la propria squadra del cuore influenzano il vissuto quotidiano: "Febbre a 90'" è la storia di un tifoso dell'Arsenal, che è anche lo scrittore, Nick Hornby, riassunta nel testo pubblicato nel 2012.

La presentazione del libro la definisce "Una vera e propria 'educazione sentimentale' del tifoso": come darle torto. E' il manifesto del supporter, riassume ciascun aspetto e dettaglio del tifo, con pezzi importanti di cultura e società della Londra e del calcio inglese degli anni '70 e '80.

"Mi innamorai del calcio come mi sarei poi innamorato delle donne: improvvisamente, inesplicabilmente, acriticamente".

L'ultimo libro firmato da Zlatan Ibrahimovic: "My untold stories", le storie mai raccontate del campione svedese e della sua carriera.

Un testo nuovo, inedito, che svela la fragilità di Ibra, le confidenze e le paure, miste alla sua forza e al suo coraggio, in costante equilibrio tra "Adrenalina" e "Balance".

"Quando sono in campo, sentire di essere amato mi dà una carica impressionante. Ma anche l’odio mi trasmette tanto. Quando mi fanno incazzare, vado a un livello superiore: sono più attento, più concentrato, più forte, più desideroso di dimostrare qualcosa. Se mi odiano, mi migliorano. Per questo, partite come i derby mi caricano a mille e mi riempiono di una rabbia speciale che mi porta più in alto. Ma oggi ho molto più controllo di un tempo, quand’ero giovane. Anche perché i figli mi hanno dato una calma e un ritmo che prima non avevo. Fino alla nascita del primo, portavo in casa il calcio e tutta la mia rabbia. Poi sono cambiate le cose. Tornavo a casa, guardavo i bimbi e dimenticavo tutto. Ecco, loro sì che mi hanno rovesciato. Sono entrati nella mia vita e il calcio all’improvviso ha smesso di essere la cosa più importante. Contava solo che stessero bene".

Il momento che ha segnato la storia di Diego Armando Maradona, raccontato dallo stesso Pibe de Oro: "La mano di Dio" è il racconto di qualcosa in più di una partita, dal punto di vista di chi l'ha vissuta in prima persona.

L'uomo, il background e la sua vita: i retroscena della spedizione che ha portato l'Argentina sul tetto del mondo, tra ritiro, campi d'allenamento, riunioni e momenti trascorsi nello spogliatoio.

"Vi parla Diego Armando Maradona, l'uomo che segnò due goal all'Inghilterra e uno dei pochi argentini che sanno quanto pesa la Coppa del Mondo".

"La mia rivoluzione" è l'autobiografia di uno degli sportivi più influenti di sempre: Joan Cruyff non è stato un semplice calciatore. Ha ribaltato le concezioni calcistiche alla radice, mettendo in pratica una vera e propria rivoluzione.

Non si può amare il calcio senza conoscere le gesta di Cruyff: dalla periferia di Amsterdam all'Olimpo del calcio, dall'Ajax al Barcellona, passando per i tre Palloni d'Oro. Uno dei più forti, anche in panchina.

"Joahnn Cruyff ha fatto la rivoluzione due volte: con i piedi e con la testa", spiegano Federico Buffa e Carlo Pizzigoni nella prefazione del libro. Un testo da avere in libreria.

Guardiola, Pochettino, Javier Zanetti, Burdisso e Mascherano, ma non solo: alcuni dei protagonisti assoluti del calcio raccontano Marcelo Bielsa in una serie di interviste raccolte in "Marcelo Bielsa", testo di Carlo Pizzigoni, Damian Giovino e Filippo Lorenzon.

Il lavoro e la ricerca del "Loco", ma anche l'"ossessione etica": qual è il senso del gioco? Quello della professione? Tra calcio e vita, il ritratto di uno dei personaggi più discussi e ammirati del calcio.

"Ci sono molti allenatori nel calcio che hanno vinto titoli, ma pochi che vengono ricordati. Ecco dove sta la grandezza di Bielsa, in ciò che lascia" (Javier Mascherano)

Undici icone internazionali del calcio femminile: il loro percorso e le loro strade. Le storie di Mia Hamm, Carolina Morace, Marta, le Nadeshiko, Christine Sinclair, Carli Lloyd, Dzsenifer Maroszán, Kelly Smith, Verónica Boquete, Alex Morgan e di Jean-Michel Aulas raccolte in un unico volume.

Un percorso di riscatto, tra mille difficoltà, verso la "generazione del futuro": quella dell'affermazione del calcio femminile, guidata anche da "Campionesse: Storie vincenti del calcio femminile" di Michele Uva e Moris Gasparri.

"Per me il calcio femminile è il football riportato al suo dna essenziale".

L'emozionante e imperdibile racconto del dietro le quinte del calcio dilettantistico: in "Ci alleniamo anche se piove?" c'è tutta la passione verso il lato "puro" del calcio, quello fatto di sacrifici e gioie vere, culminate nell'atto in sè della partita.

L'autore, sotto lo pseudonimo di "Nonèpiùdomenica", è un ragazzo che gioca a pallone, "scrive e sogna", raccontando in prima persona i campi della provincia italiana, gli spogliatoi maleodoranti e le porte scrostate. Un pezzo della vita di ognuno di noi.

"Mancano esattamente cinque minuti all’inizio dell’evento più bello della settimana, il più atteso, richiesto e venerato: la partita. Me ne sto seduto aspettando l’omino vestito di rosa o di azzurro, dipende dalla giornata e dall’umore, quasi sempre, quando sono vestiti di rosa, sono stronzi, e c’è anche da capirli, poverini. Cinque minuti. Cinque giri di orologio in cui c’è tutto, ma proprio tutto, anche chi si pettina nonostante sappia che uscito da quelle quattro mura ci sarà un inferno pronto a spettinarlo".

Uno dei momenti più belli del 2021 raccontati da chi l'ha vissuto in prima persona, tra luci e ombre: Leonardo Spinazzola ci riporta a giugno e luglio, agli Europei vinti dall'Italia anche grazie alle sue prestazioni.

Un testo che va oltre, "Buongiorno, Campioni", scritto con Alessandro Alciato, abbracciando tutto ciò che è accaduto in quelle settimane che hanno condotto una Nazione intera alla gloria.

"Spina", l'Italia di Roberto Mancini e noi: parte, grazie a questo testo, di qualcosa di "grande, unico e irripetibile", di nuovo.

Walter Zenga incontra il suo passato, raccontandolo al lettore: le esperienze da giocatore, quelle di vita e quelle da allenatore. Una figura inedita, letta tra le pagine di un testo pieno di aneddoti.

Dalla guida sapiente di Sonetti alle squadre allenate: le delusioni e le gioie. L'uomo sincero e spontaneo, vero, prima di ogni cosa. "Ero l'uomo ragno" è più di un'autobiografia: è un racconto a cuore aperto.

"Tutti questi viaggi professionali e umani mi hanno regalato emozioni impagabili. Ma in fondo non hanno cambiato nulla nella parte più profonda di me. Sono cresciuto, eppure è come se intimamente fossi rimasto il bambino che scartò quel regalo così unico e prezioso. Quel pallone che mi comprò papà, il mio primo passo verso il calcio. Il mondo del calcio e il ruolo di un padre, i miei due punti di riferimento assoluti e indiscutibili".

In poche parole, la storia di una leggenda. Dalla campagna in quel di Brescia ai palcoscenici internazionali con il Milan, diventando uno dei più forti giocatori della storia del calcio.

In "Libero di sognare" Franco Baresi ci conduce tappa dopo tappa a rivivere la sua carriera straordinaria, tra momenti di crisi, vittorie indimenticabili e il mezzo miracolo di USA '94, con il recupero lampo dall'infortunio.

“Forse qualcosa cambia tra i campetti improvvisati di campagna e i migliori stadi del mondo, ma io sono sempre rimasto lo stesso. Io sono Franco Baresi. E sono nato così: libero".

A inizio stagione l'US Montrione ha un solo obiettivo: vincere il campionato di Promozione. Lo sanno tutti, dal presidente al bomber, passando per il capitano.

I due autori, Giulio Incagli e Stefano Bagnasco, ci portano in quel luogo sacro che è lo spogliatoio con un romanzo, "Cronache di spogliatoio", che mira a far breccia nei cuori degli appassionati del lato "diretto" del calcio, quello senza sovrastrutture.

"Un romanzo di squadra in cui le vicende all'interno del campo si intrecciano pagina dopo pagina con quelle fuori dal terreno di gioco. Perché il calcio è molto più che uno sport e, in fondo, il risultato non ha nessuna importanza".

L'incredibile vittoria dello Scudetto della Sampdoria del 1991 raccontato da chi quello Scudetto lo ha vinto in prima persona. Una squadra di amici che sul campo ha dato tutto, forse anche di più.

"La Bella Stagione" è un testo a cura di Domenico Baccalario, con il contributo di Massimo Prosperi, che raccoglie le interviste a Vialli, Mancini, Bonetti, Branca, Lombardo, Vierchowod e gli altri protagonisti di quella Samp.

"Siamo giovani compagni di squadra, siamo amici. E non abbiamo paura di questa parola. Non credete a chi vi dice che il calcio è una guerra. È uno sport, un gioco, e ai giochi si gioca con gli amici. È un valore, e quello che vale si vede in momenti come questo, quando lo puoi scambiare con gli altri".

"Totti è la Roma, ma anche un pezzo della vita di ognuno di noi": l'infanzia, l'adolescenza, la vita di Francesco Totti nel testo autobiografico scritto insieme a Paolo Condò.

"Un capitano" ripercorre le tappe della carriera eterna e indimenticabile dello storico capitano della Roma, simbolo di un calcio che va oltre i colori giallorossi e che su di lui ha riposto speranze poi ripagate dal campo.

"Che cosa devi fare per essere degno di un amore così folle, così assoluto, così esagerato?".

Marco Marsullo offre un racconto dai tratti al limite tra il paradosso e la realtà: uno spaccato di società calcistica in cui confluiscono diverse correnti del nostro quotidiano.

"Atletico Minaccia Football Club" è la storia di Vanni Cascione, allenatore dell'Atletico Minaccia che si trova a dover fare i conti con le proprie ambizioni spezzate da un calcio di provincia che sa liberarsi, finalmente, "dalla retorica del lamento consolatorio".

"Vanni Cascione ha un'unica fede, il calcio, e un unico dio, José Mourinho. Dopo anni da mister di squadre scalcagnate della provincia campana e con un'infinita collezione di esoneri, è incaricato dal direttore sportivo Lucio Magia, faccendiere dal viso gitano, di allenare l'Atletico Minaccia Football Club".

Stefano Faccendini, grande esperto di calcio inglese (tanto da trasferirsi definitivamente a Londra) ci racconta il mito della FA Cup e la sorpresa che si rinnova di partita in partita, nella stessa competizione.

"Sogni e realtà" non è un semplice testo: è un vero e proprio viaggio, quello compiuto, gara dopo gara, dallo stesso Faccendini durante l'edizione della FA Cup 2017/18.

"Un libro che ci racconta di impianti sportivi persi nel nulla, di tifosi incredibilmente appassionati, di partite fra calciatori che sembrano appartenere a universi distanti anni luce, ma che per un pomeriggio si sfidano alla pari, e ogni tanto capita che non vinca il migliore".

La storia di Juan Roman Riquelme ripercorsa da Luigi Della Penna in un testo da vivere dalla prima all'ultima parola.

Le gesta sportive e la mistica di uno dei giocatori più amati di sempre, simbolo del "bello" calcistico e dell'epica tradotta in pallone che rotola.

"Il Romanzo del Mudo" racconta l'ultimo Diez, "tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del terzo millennio, il simbolo di un Boca Juniors da leggenda, di cui è capitano e trascinatore".