I 20 libri sul calcio usciti nel 2021

L'ultima autobiografia di Zlatan Ibrahimovic o il racconto dello Scudetto dell'Inter: il successo agli Europei dell'Italia raccontato da Leonardo Spinazzola, ma non solo. Ecco una lista di 20 libri sul calcio presenti su Amazon usciti nel 2021.

L'ultimo libro firmato da Zlatan Ibrahimovic: "My untold stories", le storie mai raccontate del campione svedese e della sua carriera infinita.

Un testo inedito che svela la fragilità di Ibra, persino le paure, miste alla sua forza e al suo coraggio, in costante equilibrio tra "Adrenalina" e "Balance".

"Quando sono in campo, sentire di essere amato mi dà una carica impressionante. Ma anche l’odio mi trasmette tanto. Quando mi fanno incazzare, vado a un livello superiore: sono più attento, più concentrato, più forte, più desideroso di dimostrare qualcosa. Se mi odiano, mi migliorano. Per questo, partite come i derby mi caricano a mille e mi riempiono di una rabbia speciale che mi porta più in alto. Ma oggi ho molto più controllo di un tempo, quand’ero giovane. Anche perché i figli mi hanno dato una calma e un ritmo che prima non avevo. Fino alla nascita del primo, portavo in casa il calcio e tutta la mia rabbia. Poi sono cambiate le cose. Tornavo a casa, guardavo i bimbi e dimenticavo tutto. Ecco, loro sì che mi hanno rovesciato. Sono entrati nella mia vita e il calcio all’improvviso ha smesso di essere la cosa più importante. Contava solo che stessero bene".

La storia di una leggenda. Dalla campagna in quel di Brescia ai palcoscenici internazionali con il Milan: la vita di uno dei più forti giocatori della storia del calcio.

In "Libero di sognare"Franco Baresi rivive tappa per tappa la sua carriera straordinaria, tra momenti di crisi, vittorie indimenticabili e il mezzo miracolo di USA '94, con il recupero lampo dall'infortunio.

"Forse qualcosa cambia tra i campetti improvvisati di campagna e i migliori stadi del mondo, ma io sono sempre rimasto lo stesso. Io sono Franco Baresi. E sono nato così: libero".

L'incredibile vittoria dello Scudetto della Sampdoria del 1991 raccontato da chi quello Scudetto lo ha vinto in prima persona, sul campo. Una squadra di amici che ha dato tutto, e anche di più.

"La Bella Stagione" è un testo a cura di Domenico Baccalario, con il contributo di Massimo Prosperi, che raccoglie le interviste a Vialli, Mancini, Bonetti, Branca, Lombardo, Vierchowod e gli altri protagonisti di quella Samp.

"Siamo giovani compagni di squadra, siamo amici. E non abbiamo paura di questa parola. Non credete a chi vi dice che il calcio è una guerra. È uno sport, un gioco, e ai giochi si gioca con gli amici. È un valore, e quello che vale si vede in momenti come questo, quando lo puoi scambiare con gli altri".

A inizio stagione l'US Montrione ha un solo obiettivo: vincere il campionato di Promozione.

I due autori, Giulio Incagli e Stefano Bagnasco, ci portano in quel luogo sacro che è lo spogliatoio con un romanzo, "Cronache di spogliatoio", che mira a far breccia nei cuori degli appassionati del lato "diretto" del calcio, quello senza sovrastrutture.

"Un romanzo di squadra in cui le vicende all'interno del campo si intrecciano pagina dopo pagina con quelle fuori dal terreno di gioco. Perché il calcio è molto più che uno sport e, in fondo, il risultato non ha nessuna importanza".

Uno dei momenti più belli del 2021 raccontati da chi l'ha vissuto in prima persona, tra luci e ombre, momenti positivi e altri meno belli: Leonardo Spinazzola ci riporta a giugno e luglio, agli Europei vinti dall'Italia anche grazie alle sue prestazioni.

Un testo che va oltre, "Buongiorno, Campioni", scritto con Alessandro Alciato, abbracciando tutto ciò che è accaduto in quelle settimane che hanno condotto una Nazione intera alla gloria.

"Spina", l'Italia di Roberto Mancini e noi: parte, grazie a questo testo, di qualcosa di "grande, unico e irripetibile", di nuovo.

Walter Zenga incontra il suo passato, raccontandolo al lettore: le esperienze da giocatore, quelle da allenatore e quelle, più importanti, da uomo. Una figura inedita, letta tra le pagine di un testo pieno di aneddoti.

Dalla guida sapiente di Sonetti alle squadre allenate: le delusioni e le gioie. L'uomo spontaneo, vero, prima di ogni cosa. "Ero l'uomo ragno" è più di un'autobiografia: è un racconto a cuore aperto.

"Tutti questi viaggi professionali e umani mi hanno regalato emozioni impagabili. Ma in fondo non hanno cambiato nulla nella parte più profonda di me. Sono cresciuto, eppure è come se intimamente fossi rimasto il bambino che scartò quel regalo così unico e prezioso. Quel pallone che mi comprò papà, il mio primo passo verso il calcio. Il mondo del calcio e il ruolo di un padre, i miei due punti di riferimento assoluti e indiscutibili".

Guardiola, Pochettino, Javier Zanetti, Burdisso e Mascherano, ma non solo: alcuni dei protagonisti assoluti del calcio raccontano Marcelo Bielsa in una serie di interviste raccolte in "Marcelo Bielsa", testo di Carlo Pizzigoni, Damian Giovino e Filippo Lorenzon.

Il lavoro del "Loco", ma anche l'"ossessione etica": qual è il senso del gioco? Quello della professione? Tra calcio e vita, il ritratto di uno dei personaggi più discussi e ammirati del calcio.

"Ci sono molti allenatori nel calcio che hanno vinto titoli, ma pochi che vengono ricordati. Ecco dove sta la grandezza di Bielsa, in ciò che lascia" (Javier Mascherano).

Le storie dei giocatori più importanti in campo: senza di essi non si può neanche lontanamente pensare di poter vincere alcun titolo di prestigio.

In "Gregari" Enrico Turcato mette in risalto le doti di quei giocatori come Gennario Gatturo o Claude Makélélé, lontani dalle copertine delle riviste, ma fondamentali per le vittorie delle rispettive squadre.

"Nessuna copertina, nessuna trasmissione televisiva dedicata, poche magliette vendute, ma tanta sostanza al servizio dei campioni più acclamati e sponsorizzati. In tutti i grandi cicli degli ultimi trent’anni di calcio internazionale si individua facilmente uno di loro".

Il ritorno sulla Terra degli dei del calcio: da Pablito Rossi a Diego Armando Maradona, incontri sbalorditivi serviti al lettore per rivivere emozioni indelebili.

"Il ritorno degli dei" è l'ultimo imperdibile testo di Marino Bartoletti: un libro da brividi che traccia un viaggio tra dimensione terrena e dimensione celeste, annullando le distanze e ricongiungendo passato, presente e futuro.

"Scese dall’auto. Mani in tasca, bavero rialzato. Cercò di evitare la luce dei lampioni. Si diresse, con un po’ di incoscienza, verso la tribuna, sperando di trovare un varco per avvicinarsi al campo di gioco. Il suo nome e il suo viso erano dappertutto, persino su un muro di cinta tinto d’azzurro con la sua immagine. Poi vide la scritta “Stadio Diego Armando Maradona".

Una leggenda del calcio si racconta: tra ricordi indelebili, vittorie e aneddoti imperdibili, relativi a una carriera infinita che ha segnato la passione di intere generazioni.

"Forza gentile" è l'autobiografia di Andriy Shevchenko, attaccante ucraino ex Milan e Chelsea, Pallone d'Oro del 2004: una "forza gentile", come spiega Giorgio Armani nella postfazione del libro.

"Credo nel destino, e il mio era custodito dentro un pallone. Mi ha puntato, mi ha inseguito, mi ha voluto. Mi ha cercato. Mi ha studiato, mi ha coinvolto, mi ha convinto. Mi ha corteggiato. Il calcio mi ha scelto".

Diego Armando Maradona per Napoli non è stato solo un giocatore: è stato un miracolo, con una missione ben precisa. Rendere felici gli ultimi.

Ne "Il re degli ultimi" Enzo Beretta ripercorre le tappe dall'arrivo del "Pibe de Oro" nel capoluogo campano alla vittoria dello Scudetto.

"La sua missione era precisa: rendere felici gli ultimi, fare vincere i perdenti, dimostrare che l’impossibile è a portata di mano. 5 luglio 1984 - 1 aprile 1991. I sette anni di Maradona a Napoli sono la storia della sua vita. Re e popolo. Approda in una squadra che sta per retrocedere e l’accompagna alla gloria, vincitore dove non si era vinto mai. La magia del condottiero in pantaloncini e maglietta è far sognare tutti: il destino di milioni di persone dipende da lui, da una giocata del numero 10, da un suo gol. Va tutto male? In compenso il Napoli è primo in classifica. Un miracolo. Infatti lo pregano più di san Gennaro".

Un testo tra storia, cultura e poesia: calcio e letteratura si incrociano nel testo di Alessandro Gnocchi, che racconta la passione per la palla che rotola di alcuni degli autori più importanti della storia italiana, e non solo.

"Il capocannoniere è sempre il miglior poeta dell'anno" cita Pasolini, D'Annunzio e Saba, ma anche Camus e Deridda: menti intramontabili in stretta connessione con il calcio.

"Pasolini disse che il capocannoniere del campionato è sempre il miglior poeta dell’anno. Lo scrittore e regista amava il calcio al punto da bloccare le riprese se un pallone si affacciava sul set: «Facciamo due tiri, poi ricominciamo». Pasolini fu protagonista, con Bernardo Bertolucci, della partita più famosa nel mondo della cultura. Pasolini girava Salò o le 120 giornate di Sodoma nella Bassa. Bertolucci era accampato tra Parma e il mantovano per il suo Novecento. Erano vicini. Occasione imperdibile per organizzare un match. La troupe di Salò contro la troupe di Novecento".

Un'emozionante viaggio alla scoperta del calcio inglese, raccontato da Ivan Ambrosio: dagli incontri con Ferguson e Guardiola a quelli con gli allenatori delle serie minori.

"Il mio viaggio in Inghilterra" è un percorso fatto di grandi stadi e di campi meno conosciuti: di squadre che fanno emozionare milioni di tifosi e di altre che hanno un piccolo seguito. Sempre, però, in salsa inglese.

"Cosa sarebbe successo se non ci avessi mai provato? Dove sarei oggi se avessi abbandonato tutti i miei sogni? È difficile rispondere a queste domande. A distanza di anni, la cosa certa è solo una: l’Inghilterra mi ha cambiato la vita".

I 113 anni di passione nerazzurra: dalla nascita ai primi successi, gli Scudetti e le vittorie in Europa dell'Inter, tutto raccontato, attraverso immagini, da Andrea Paventi e Carlo Canavesi.

"Inter: Icona senza tempo" è più di un semplice almanacco: illustra le trasformazioni simboliche e concrete del club, dagli albori al 2021, culminato con la vittoria dello Scudetto.

"Per sempre, solo Inter. Con i colori del cielo e della notte, infinito amore, eterna squadra mia" (Gianfelice Facchetti).

Il ritratto di uno dei giocatori italiani più forti di tutti i tempi, tracciato da Claudio Moretti in un testo per gli appassionati del "Divin Codino".

"Roberto Baggio, il Divin Codino" racconta i goal e le gesta di Roberto Baggio, i momenti indimenticabili e le tappe fondamentali della sua carriera, con retroscena e rivelazioni inedite.

"Per ora ho vinto solo i tornei da bar": questo e molto altro. In sintesi, Roberto Baggio.

Pur essendo uno dei Mondiali meno ricordati con piacere, Italia '90 resterà sempre il Mondiale degli italiani: aneddoti e racconti firmati da Stefano Olivari e Azzurro di Vicini.

"L'Italia del '90: Storia segreta del nostro Mondiale" è un testo culturale ancor prima che calcistico: le notti magiche di chi nell'Italia di Italia '90 c'era davvero.

"Italia '90 è stato forse il Mondiale più brutto nella storia del calcio, ma rimarrà per sempre il nostro Mondiale".

Tutto quel che è stato Paolo Maldini nelle sue 1041 presenze ufficiali: un difensore, un leader e molto altro.

"Paolo Maldini, 1041" è la definizione ultima della leggenda italiana e rossonera: le partite con il Milan e gli episodi della sua carriera, raccontati, nel testo di Diego Guido, attraverso le interviste a Maldini, Sacchi e gli altri.

"Nelle sue 1041 presenze ufficiali ha trasformato il ruolo del difensore, appropriandosi dell’enfasi e dell’estetica del gioco come se fosse un fantasista, caricando alcuni suoi recuperi in scivolata con lo stesso peso emotivo di un gol".

Dal Triplete ad Antonio Conte: dalla saperazione con José Mourinho alle gioie. Tutto nel testo di Tommaso Labate.

"Interista Social Club" è la perfetta definizione di "Interismo", qualcosa che va oltre il semplice e normale tifo per l'Inter.

Come lo definisce lo stesso autore, un "viaggio al termine delle nostre notti insonni nell'anno dello Scudetto".

Un testo rinnovato dall'ultimo capitolo della carriera di Giorgio Chiellini: il difensore della Nazionale ci porta dietro le quinte della vittoria agli Europei dell'Italia.

"Io, Giorgio" è il suo racconto: quello di capitano della Juventus e della Nazionale, ma anche di marito, padre, figlio, fratello. Uomo.

Giorgio racconta Chiellini e Chiellini svela Giorgio: aneddoti sulla carriera e confessioni senza indugi, "con la ruvida chiarezza che conosciamo in campo".

"Tutto Guardiola minuto per minuto": i titoli vinti in carriera e un bilancio destinato a crescere ancora per l'allenatore spagnolo.

"The Special Pep" è un omaggio al percorso di una delle figure più importanti del calcio moderno, attraverso il resoconto di centinaia di partite e delle stagioni delle squadre di Guardiola.

"Le gare fondamentali che hanno scandito passo dopo passo una carriera unica, prima da calciatore e poi da tecnico. The Special Pep, appunto: quello speciale, per davvero".