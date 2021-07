Dai 100 milioni ed erede di Ronaldo all'ipotesi ritiro: Bale e l'enigma futuro

Il gallese è passato dalla cifra record di 100 milioni per il trasferimento al Real Madrid a oggetto misterioso: il futuro è tutto da scrivere.

Per strapparlo al Tottenham di Daniel Levy, il presidente del Real Madrid Florentino Perez non ha badato a spese. Il numero uno dei 'Blancos' ha deciso di fare a modo suo e utilizzare le 'maniere forti', mettendo sul piatto nel 2013 una somma a tre cifre per la prima volta e scrivendo una nuova pagina della storia del calcio. A otto anni di distanza da quel trasferimento record, Gareth Bale sembra essersi smarrito tra Madrid e Londra, con il futuro che rappresenta un vero e proprio enigma da risolvere al più presto.

Dopo sette anni straordinari nelle fila delle 'Merengues', in cui ha conquistato due campionati, una Coppa di Spagna, due Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro Mondiali per Club, Gareth Bale ha sentito la scorsa estate la necessità di tornare a 'casa', al Tottenham, per ritrovarsi. Una scelta ponderata in vista di Euro 2020 e una decisione difficile ma necessaria a causa del rapporto conflittuale con Zinedine Zidane.

Gli infortuni e l'idea dell'allenatore francese, che non lo considerava imprescindibile nel suo scacchiere tattico, hanno 'costretto' Bale a fare ritorno in prestito secco per una stagione a Londra, sponda Spurs, per rialzarsi e presentarsi nelle migliori condizioni agli Europei per non deludere le attese del suo paese, il Galles, che da oltre dieci anni affida le proprie speranze al fuoriclasse di Cardiff.

Tra Bale e Zidane pare non ci sia mai stato un vero e proprio litigio, ma solo incomprensioni e veleni mai confessati apertamente. Alcune indiscrezioni raccontano di un aut-aut di Zidane a Perez prima dell'addio nel 2018, dopo aver conquistato tre Champions League di fila. "O Bale o me" avrebbe detto il francese, con il presidente del Real che ha scelto Gareth. Florentino considerava Bale il vero erede di Cristiano Ronaldo, passato proprio in quelle settimane alla Juventus.

Dopo i fallimenti di Lopetegui e Solari, nel 2019 Perez torna sui suoi passi e richiama Zidane, che pone come condizione per il ritorno l'addio di Bale. In realtà, il gallese non se ne va a causa dello stipendio elevato e la richiesta di Perez di una somma di denaro per liberarlo davanti alla proposta recapitata al calciatore di 40 milioni di euro di ingaggio da parte dello Jiangsu Suning.

Nella passata stagione, il ritorno in Premier League non ha sortito l'effetto sperato. Nonostante uno 'score' notevole con undici goal in venti presenze in campionato e un totale di sedici reti in trentaquattro apparizione tra tutte le competizioni, i problemi fisici hanno ancora una volta ostacolato Bale, che non è riuscito a giocare con continuità ma, al contrario, ha dovuto molto spesso accontentarsi di una manciata di minuti o addirittura di guarda i compagni da fuori.

Se il bilancio finale del Galles di Page può essere considerato positivo, con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta prima di arrendersi negli ottavi per mano dei futuri semifinalisti della Danimarca, non si può certamente dire la stessa cosa di Gareth Bale. Il classe 1989 non è riuscito a timbrare il cartellino, fallendo un calcio di rigore nel match contro la Turchia, gara in cui ha regalato ai compagni due assist decisivi. Il popolo gallese si aspettata di più dal suo campione, che continua a vivere un periodo di grande difficoltà, condizionato dagli infortuni che non gli consentono di esprimersi al massimo.

Il ritorno sulla panchina del Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe essere un fattore chiave per una seconda giovinezza di Gareth Bale. L'allenatore italiano, alla seconda esperienza alla guida dei 'Blancos', ha parlato proprio di Bale nella conferenza stampa di presentazione dopo il ritorno in Spagna:

"Bale non ha giocato molto in Inghilterra, ma ha segnato molti goal ed è stato efficace soprattutto nelle ultime partite quando ha giocato con più regolarità. Lo conosco bene e so che se ha le motivazioni per provare a giocare al meglio, può fare ancora una grande stagione".

Ma una permanenza al Real non appare così scontata, nonostante il contratto in essere fino al 30 giugno 2022. Le porte di Ancelotti sono aperte, ma Gareth Bale sta valutando attentamente cosa fare per ritrovarsi. Nelle scorse settimane il quotidiano spagnolo 'Marca' aveva lanciato un'indiscrezione sul possibile ritiro del campione gallese dopo Euro 2020.

"So già dove andrò a giocare, ma se lo dicessi ora creerei il caos" ha dichiarato il calciatore poche settimane fa.

Bale e la sua famiglia stanno bene a Madrid e il ritorno di Ancelotti rappresenta senza dubbio un fattore per il ritorno da protagonista al Real. Il rapporto con l'ambiente non è certamente idilliaco, con le numerose critiche rivolte al calciatore per gli infortuni, e il club non si strapperebbe i capelli in caso di decisione del calciatore di lasciare la capitale spagnola, con un risparmio di oltre trenta milioni di euro sull'ingaggio. Se il ritiro a 32 anni appare uno scenario molto difficile, l'addio al Real Madrid risulta complicato a causa dello stipendio elevato percepito da Bale. Al momento pochissimi club posso garantirgli lo stesso stipendio.

Dopo alcune stagioni in ombra, il gallese vuole tornare a brillare al più presto e valuta attentamente il suo futuro. Ora non può più sbagliare e deve capire da dove ripartire. Bale ha bisogno di fiducia e tranquillità per ritrovarsi e cambiare il trend dopo alcune annate difficili. "Mr 100 milioni" è alla prova d'appello per dimostrare di essere ancora quel campione che dal 2007 ha incantato e vinto con le maglie di Tottenham e Real Madrid.