Zubimendi all'Arsenal ufficiale, è il terzo colpo più costoso dell'estate mondiale

Cifra da urlo per l'acquisto di Zubimendi da parte dell'Arsenal: solamente Matheus Cunha e Wirtz, entrambi in Premier, sono costati di più.

Martin Zubimendi, centrocampista basco, è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Nel pomeriggio di domenica la squadra britannica ha annunciato l'acquisto del calciatore tanto richiesto da Arteta nelle ultime settimane, che va a rinforzare il reparto in vista della prossima ed imminente stagione di Premier. Per strapparlo al Real Sociedad, squadra della Liga in cui si è messo in mostra nelle ultime stagioni, quella londinese ha messo sul piatto ben 65 milioni di euro, rendendo Zubimendi uno dei trasferimenti più costosi di questa estate.

Solamente Matheus Cunha, approdato al Manchester United, e Wirtz, ingaggiato dal Liverpool, hanno cambiato squadra per una cifra più alta. Le squadre della Premier League si stanno dando da fare, forti delle decine di milioni arrivate in cassaforte dopo il ricchissimo accordo per i diritti tv. Basti pensare che tutti e cinque gli acquisti più costosi fin qui operati dai club mondiali arrivano dalla Premier League.

Zubimendi, classe 1999, lascia i Paesi Baschi e la Spagna per la prima volta da quando ha cominciato la sua carriera da professionista, giocata interamente nell'amata San Sebastian di cui la Real Sociedad è simbolo culturale e con la maglia della Spagna, in cui è già riuscito a togliersi diverse soddisfazioni.