Zirkzee-Milan, tra presente e futuro: perché potrebbe essere l'attaccante giusto per i rossoneri

Il Milan sfida il Bologna a San Siro e gli occhi saranno tutti per Zirzkee: da avversario a obiettivo per l'estate.

Riflettori accesi a San Siro per la sfida tra Milan e Bologna. Un match che si preannuncia carica di significati.

Il primo è ovviamente legato alla stretta attualità con i rossoneri chiamati a consolidare ulteriormente il terzo posto in classifica al cospetto di un Bologna che continua ad orbitare nelle zone nobili della Serie A nonostante un ultimo periodo di evidente flessione.

Milan contro Bologna, però, ha un'altra intrigante chiave di lettura, ovvero quella rappresentata da Joshua Zirkzee: la stella più luminosa della formazione di Thiago Motta, e che questa partita nella prossima stagione la potrebbe disputare a maglie invertite.

Proprio così, perché l'ex Bayern è finito in cima alla lista dei desideri rossoneri per l'estate e la notte del Meazza sarà l'ennesima occasione per vederlo all'opera, decisamente da vicino.

Andiamo a scoprire perché Zirkzee potrebbe essere l'innesto perfetto per l'attacco del Milan.