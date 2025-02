‘Zingaro’ e ‘serbo di m***a’, insulti razzisti a Milinkovic-Savic in Atalanta-Torino: il Giudice Sportivo dispone un supplemento di indagine

Atalanta vs Torino

Il Giudice Sportivo ha optato per un supplemento d'indagini dopo la denuncia del portiere serbo, vittima di insulti razzisti durante Atalanta-Torino.

In occasione l’anticipo di Serie A disputatosi sabato pomeriggio a Bergamo, in cui Atalanta e Torino si sono divise la posta in palio con il risultato di 1 a 1, si è verificato un nuovo episodio di razzismo negli spalti.

Il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, ha riferito ai microfoni di DAZN al termine della partita che, dopo aver parato il rigore del possibile 2-1 a Retegui, è stato ripetutamente interpellato da cori provenienti dalla curva dell’Atalanta con le espressioni “zingaro” e “serbo di m***a”.

Al termine della 23ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha disposto un supplemento di indagini su quanto accaduto al Gewiss Stadium di Bergamo.

L’estremo difensore serbo ha sottolineato di non aver risposto alle provocazione e ha lanciato il suo appello dopo l’ennesimo episodio di razzismo nel calcio, un qualcosa di assolutamente inaccettabile.