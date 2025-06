Il terzino francese è ormai vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita dove vestirà la maglia dell'Al-Hilal: Milan a caccia del sostituto.

Il lungo corteggiamento, alla fine, sembra aver prodotto il risultato tanto sperato. Il fortissimo pressing da parte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha convinto Theo Hernandez.

Ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il Milan, infatti, il terzino francese si appresta a svestire la maglia rossonera per approdare sul ricco palcoscenico della Saudi Pro League, dove andrà a rinforzare una delle squadre più quotate dell'intero panorama arabo, nonché attualmente in corsa al Mondiale per Club.

La trattativa è ormai ai dettagli, e una volta formalizzata toccherà al Milan accelerare sul mercato alla ricerca di un nuovo terzino sinistro: ecco chi potrebbero essere i potenziali eredi di Theo.