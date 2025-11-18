Zielinski segna con la Polonia ma avvisa l'Inter: "Ho un dolore al polpaccio", le condizioni del centrocampista

Piotr Zielinski ha confermato anche in Nazionale il suo ottimo periodo di forma; il centrocampista dell'Inter infatti ha segnato la rete decisiva del 3-2 contro Malta e ha anche fornito un assist.
La Polonia era già certa dei playoff per accedere al Mondiale e Zielinski sarà uno dei nerazzurri quindi impegnati a marzo negli spareggi così come i nazionali italiani e ad esempio Hakan Calhanoglu con la Turchia.
Zielinski è però uscito non al meglio della sfida come ha rivelato nel post partita lamentandosi delle condizioni del campo.