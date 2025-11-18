Pubblicità
Zielinski PoloniaGetty Images
Andrea Ajello

Zielinski segna con la Polonia ma avvisa l'Inter: "Ho un dolore al polpaccio", le condizioni del centrocampista

Piotr Zielinski è stato decisivo nella vittoria della Polonia contro Malta ma a fine partita si è lamentato del campo annunciando anche qualche problema fisico: "Era inadatto, il polpaccio e la schiena erano molto doloranti". Problemi in vista del derby contro il Milan?

Piotr Zielinski ha confermato anche in Nazionale il suo ottimo periodo di forma; il centrocampista dell'Inter infatti ha segnato la rete decisiva del 3-2 contro Malta e ha anche fornito un assist.

La Polonia era già certa dei playoff per accedere al Mondiale e Zielinski sarà uno dei nerazzurri quindi impegnati a marzo negli spareggi così come i nazionali italiani e ad esempio Hakan Calhanoglu con la Turchia.

Zielinski è però uscito non al meglio della sfida come ha rivelato nel post partita lamentandosi delle condizioni del campo. 

  • "CAMPO INADATTO"

    "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per noi. Non ha senso lamentarsi, ma il campo non era adatto", ha dichiarato Zielinski a TVP Sport, che poi ha aggiunto in vista dei playoff: "Non volevo davvero forzare dei contrasti perché rischiavo di essere ammonito. Ci avevo pensato quando mi sono avvicinato all'avversario, un po' troppo cauto. Qualsiasi avversario sarà difficile se non c'è il giusto livello di impegno".


  • "POLPACCIO E SCHIENA DOLORANTI"

    Il polacco ha fatto il punto sulla sua situazione fisica proprio riferendosi anche al campo: "Per quanto mi riguarda, posso dirvi che il polpaccio e la parte bassa della schiena erano molto doloranti". 

    Zielinski ha però anche aggiunto, cercando di tranquillizare tutti, soprattutto l'Inter: "Mi riprenderò da questa partita". 

  • LE CONDIZIONI DI ZIELINSKI IN VISTA DEL DERBY

    Zielinski tornerà quindi ora a Milano e da domani sarà a disposizione di Cristian Chivu. Il prossimo appuntamento non sarà banale per i nerazzurri che affronteranno il Milan, domenica sera alle 20:45.

    Il centrocampista dell'Inter sarà quindi valutato dallo staff medico per capire se effettivamente c'è qualche problema fisico dopo l'ultima partita con la Polonia o se si trattava solo di qualche dolore causato dalle condizioni particolari del campo di gioco.

  • CHIVU ASPETTA: MKHITARYAN ANCORA OUT

    Viste le prestazioni di Zielinski nelle ultime giornate e in generale in questa stagione, Chivu aspetta di riaverlo per preparare al meglio il derby. Soprattutto perché sarà ancora indisponibile Mkhitaryan, out per un infortunio muscolare.

    Al posto dell'armeno toccherà quindi o a Sucic o a Zielinski e la scelta potrebbe dipendere proprio dalle condizioni del polacco, che ha giocato entrambe le partite della Nazionale per intero. 

