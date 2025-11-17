Zielinski brilla con la Polonia: goal e assist, segnali di crescita per Chivu e l'Inter

Zielinski è già a quota tre marcature tra club e nazionale: con la Polonia aveva timbrato il cartellino anche il 9 ottobre, con la rete dell'1-0 inferto alla Nuova Zelanda in amichevole.

Da applausi anche la prodezza del 2 novembre, utile per rompere l'equilibrio al 'Bentegodi' di Verona: schema da corner di pregevolissima fattura, con l'assist di Calhanoglu per il destro al volo del polacco che ha strappato gli applausi di compagni e tifosi di casa.