Zielinski PolandGetty
Vittorio Rotondaro

Zielinski brilla con la Polonia: goal e assist, segnali di crescita per Chivu e l'Inter

Zielinski protagonista nel successo della Polonia a Malta: segnali incoraggianti per Chivu che lo aspetta a Milano.

Tutto come da previsione: la Polonia si giocherà l'approdo ai Mondiali attraverso i playoff, in virtù del secondo posto finale nel girone di qualificazione alle spalle dell'Olanda.

Lewandowski e compagni hanno chiuso il cammino nel raggruppamento con un successo sofferto in trasferta contro Malta, nazionale piegata anche grazie all'estro di Piotr Zielinski.

Da parte del centrocampista ulteriori segnali di crescita indirizzati a Cristian Chivu e all'Inter tutta: un bel modo di approcciare al derby in programma domenica sera.

  • GOAL E ASSIST

    Zielinski ha messo lo zampino in due delle tre reti polacche: in occasione del momentaneo 0-1 ha pennellato un calcio di punizione per la testa di Lewandowski, glaciale come al solito nel battere il portiere avversario.

    L'ex Napoli si è poi messo in proprio nel finale col goal del definitivo 2-3: tiro di sinistro da fuori area e deviazione avversaria decisiva per prendere in controtempo il portiere Bonello.

  • TERZO GOAL STAGIONALE

    Zielinski è già a quota tre marcature tra club e nazionale: con la Polonia aveva timbrato il cartellino anche il 9 ottobre, con la rete dell'1-0 inferto alla Nuova Zelanda in amichevole.

    Da applausi anche la prodezza del 2 novembre, utile per rompere l'equilibrio al 'Bentegodi' di Verona: schema da corner di pregevolissima fattura, con l'assist di Calhanoglu per il destro al volo del polacco che ha strappato gli applausi di compagni e tifosi di casa.

  • DERBY IN VISTA

    Sebbene il grosso delle apparizioni tra campionato e Champions sia arrivato dalla panchina, Zielinski è stato spesso chiamato in causa da Chivu: precisamente dodici volte, complice soprattutto l'infortunio occorso a Mkhitaryan.

    L'armeno sarà indisponibile anche per il derby della Madonnina: al suo posto dovrebbe essere confermato Sucic, ma occhio alla candidatura di Zielinski che, forte di quest'ultima prova di forza con la Polonia, spera in una maglia da titolare.

    Il Milan, assieme all'Udinese, è peraltro la vittima preferita di Zielinski in carriera: quattro le reti segnate contro i rossoneri in un totale di ventisette presenze.

