Zielinski brilla con la Polonia: goal e assist, segnali di crescita per Chivu e l'Inter

Tutto come da previsione: la Polonia si giocherà l'approdo ai Mondiali attraverso i playoff, in virtù del secondo posto finale nel girone di qualificazione alle spalle dell'Olanda.
Lewandowski e compagni hanno chiuso il cammino nel raggruppamento con un successo sofferto in trasferta contro Malta, nazionale piegata anche grazie all'estro di Piotr Zielinski.
Da parte del centrocampista ulteriori segnali di crescita indirizzati a Cristian Chivu e all'Inter tutta: un bel modo di approcciare al derby in programma domenica sera.