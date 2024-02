L'Inter chiude anche Zielinski: il polacco ha già svolto le visite mediche con i nerazzurri

Dalle parole di Marotta ai fatti: Zielinski lascerà il Napoli per trasferirsi all'Inter, visite già effettuate.

Non è solo la giornata di Mehdi Taremi, in casa Inter: è anche (mediaticamente) quella di Piotr Zielinski. Perché il polacco, alla fine, sarà nerazzurro.

Come riportato da Calciomercato.com, l'attuale centrocampista del Napoli, che va in scadenza a fine stagione, avrebbe già effettuato le visite mediche con l'Inter, conditio necessaria per procedere con la firma e trasferirsi a zero in estate.

Un altro "colpo alla Beppe Marotta", quindi, messo a segno dall'Inter, dopo le voci, e le conferme, delle ultime settimane.