Bayern, United, Chelsea o Juve: a chi servirebbe di più Zidane?

Tutte le opzioni a disposizione dell'ex Real Madrid per un ritorno in panchina: Zizou vuole rimettersi in gioco e le squadre di certo non mancano.

La prima di un film non è il luogo ideale per scatenare una battaglia tra dirigenze. Eppure, alla recente proiezione inaugurale del biopic su Marcello Lippi, le poche parole di Zinedine Zidane a Sky hanno avuto esattamente questo effetto.

"Futuro in Italia? Perché no, può succedere di tutto - ha detto il francese col sorriso stampato in faccia - Adesso sto facendo altre cose, vediamo. Però sicuro, un'altra volta in panchina mi piacerebbe".

Così è ripartito subito il toto-panchina, ovviamente non per la prima volta. Da quando Zidane ha lasciato il Real Madrid ha sempre dimostrato di essere un cliente molto esigente, rifiutando grandi chiamate se i progetti non lo entusiasmavano. Oggi ci risiamo e, come sempre, per l'asso francese, le opzioni sul tavolo sono le più varie.