Zhang-Inter ai titoli di coda: scadenza sempre più vicina, Oaktree si appresta a rilevare il club

Manca sempre meno alla scadenza della restituzione del prestito concesso da Oaktree a Zhang: il fondo è pronto a prendere il controllo dell'Inter.

Sembra essere giunto ai titoli di coda il rapporto tra l'Inter e la proprietà Suning targata Steven Zhang: sempre più vicina la scadenza relativa alla restituzione del prestito concesso al presidente nerazzurro dal fondo statunitense Oaktree nel 2021.

Al momento non si registrano novità in merito: se tutto rimarrà cristallizzato, Oaktree avvierà la procedura di escussione del pegno e assumerà il pieno controllo dell'Inter mettendo fine all'era Suning, iniziata nel 2016 con l'acquisto delle quote di maggioranza dall'ex patron Erick Thohir.

La giornata chiave è quella di oggi, entro cui si conoscerà l'esito tanto atteso dal popolo nerazzurro.