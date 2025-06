Zeroli resta al Monza anche in Serie B, è fatta: il prestito dal Milan sarà rinnovato

Il Monza avrà a disposizione Zeroli anche nella prossima stagione in Serie B: raggiunto l'accordo col Milan proprietario del cartellino.

Inizia a prendere forma il Monza, chiamato a risollevarsi in seguito alla retrocessione in Serie B avvenuta tramite l'ultimissimo posto in classifica nel massimo campionato.

Della rosa brianzola farà ancora parte Kevin Zeroli, arrivato lo scorso gennaio dal Milan per dare manforte a una formazione che alla fine non è riuscita a raggiungere l'obiettivo della salvezza.

Una conferma importante, subito un innesto di rilievo per il nuovo tecnico Paolo Bianco che ha da poco preso il posto di Alessandro Nesta in panchina.