Zerbin alla Cremonese, è fatta: la formula e le cifre dell'operazione e quanto guadagna il Napoli

Tornato dal Venezia, l'esterno lascia nuovamente il Napoli: la formula è un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.

Alessio Zerbin lascia nuovamente il Napoli. Come aveva fatto nel gennaio del 2024, approdando al Monza, e poi nel successivo mercato invernale, quando a portarselo a casa era stato il Venezia.

Questa volta a prelevare Zerbin dal Napoli è la Cremonese: secondo Matteo Moretto, l'accordo tra i due club è stato trovato e l'operazione può di conseguenza considerarsi conclusa.

Il club lombardo, che sta provando a rinforzarsi per evitare che il proprio campionato si concluda con la retrocessione come nel 2022/2023, batte dunque un altro colpo dopo l'arrivo di Audero in porta.