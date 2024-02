L'allenatore, operato una prima volta alla carotide, è stato nuovamente ricoverato e potrebbe sottoporsi ad un altro intervento.

Calcio nuovamente in ansia per le condizioni di Zdenek Zeman, tecnico boemo che ha allenato in carriera anche Roma e Lazio.

Zeman, come riporta 'Il Corriere della Sera', è stato ricoverato per la terza volta nel giro di poche settimane a causa di un serio problema di salute.

Operato già una volta alla carotide, Zeman potrebbe ora essere costretto a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico.