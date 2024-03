Il centrocampista, attualmente all'Aston Villa, non esclude di tornare nel nostro campionato e fa chiarezza sull'ipotesi Lazio.

Protagonista in azzurro, dove Spalletti continua a nutrire grande fiducia nei suoi confronti, Nicolò Zaniolo in Premier non è riuscito a sfondare.

La stagione all'Aston Villa, infatti, ha regalato meno soddisfazioni di quanto sperato da Zaniolo che così la prossima estate potrebbe tornare in Serie A.

Tanti i club italiani che avrebbero già chiesto informazioni su Zaniolo, compresa la Lazio. Un'ipotesi clamorosa, considerato il suo recente passato alla Roma.