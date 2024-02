Zaniolo torna in Serie A? Tre destinazioni possibili per l'estate

Difficile che l'Aston Villa riscatti Nicolò Zaniolo, ecco perchè il Galatasaray può dire sì ad un ritorno in Italia: ipotesi Fiorentina, Juve e Milan.

Nicolò Zaniolo, in estate, potrebbe fare dietrofront.

A scriverlo è la 'Gazzetta dello Sport', secondo cui il fantasista sarebbe nei radar di tre club di Serie A per la prossima stagione: Fiorentina, Juventus e Milan.

Complice un andamento poco convincente all'Aston Villa, l'ex Roma non sembra essere centrale neanche nei piani futuri del Galatasaray (proprietario del cartellino rilevato dalla Lupa per 16,5 milioni comprensivi di bonus). Ed allora ecco spiegata la tripla suggestione, con Zaniolo eventualmente di nuovo in Italia nel 2024/2025.