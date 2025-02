L'Inter annuncia l'acquisto di Nicola Zalewski dalla Roma: sarà il sostituto di Buchanan, ceduto al Villarreal in Liga.

Eccolo il primo (e probabilmente unico) acquisto dell'Inter in questo calciomercato invernale: è ufficiale l'ingaggio di Nicola Zalewski.

L'italo-polacco arriva per colmare il vuoto lasciato in rosa da Tajon Buchanan, da poco ceduto al Villarreal in prestito con diritto di riscatto. Indosserà la maglia numero 59.

Zalewski (che ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno con la Roma) sarà già a disposizione di Simone Inzaghi per il Derby della Madonnina.