Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Yildiz JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Yildiz luce nel buio della Juventus: a novembre è stato il miglior giocatore Under 23 della Serie A

Il turco riceverà il premio Rising Star of the Month prima di Juventus-Roma del 20 dicembre: il riconoscimento di un ritorno di fiamma dopo un periodo di appannamento.

Pubblicità

Nelle orecchie riecheggia da giorni la mezza critica di Luciano Spalletti dopo il ko di Napoli, ma la verità è inconfutabile: Kenan Yildiz è tornato a prendere per mano la Juventus dopo un periodo di appannamento.

Se ne sono accorti un po' tutti: anche lo stesso Spalletti, con ogni probabilità, oltre ai tifosi della Juve e al calcio italiano tutto. Dal quale, ora, è arrivato un riconoscimento nei confronti dell'ex talento del Bayern Monaco e della Next Gen.

Si tratta del premio Rising Star Of The Month, ovvero - traducendo alla lettera - "stella nascente del mese". E di stella nascente, nonostante si tratti di un calciatore già affermato, si può parlare nel caso di Yildiz.

  • IL PREMIO A YILDIZ

    Il premio verrà consegnato a Yildiz tra una decina di giorni, prima della sfida tra la Juventus e la Roma: la gara è in programma sabato 20 dicembre e coinciderà con il prossimo impegno casalingo in campionato della formazione di Spalletti, che in questo weekend scenderà in campo a Bologna.

    Come spiega la Lega Serie A, "il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.  

    Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10a alla 13a della Serie A Enilive 2025/2026".

    • Pubblicità

  • "FONDAMENTALE, FA LA DIFFERENZA"

    A parlare di Yildiz è stato anche l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, il quale ha esaltato la bravura del gioiello della Juventus: 

    “La qualità di Kenan Yildiz è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti. Dopo essersi già imposto ad agosto come miglior calciatore del mese, il fantasista turco prevale nella classifica dei migliori Under 23 di novembre, dimostrando oltre al talento, anche la continuità e consistenza propria dei giocatori capaci di fare la differenza. Yildiz si conferma una volta di più uno dei protagonisti del nostro campionato, in grado con le sue giocate e la sua classe, a soli 20 anni, di imporsi già come giocatore fondamentale della Juventus e della sua nazionale".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RITORNO IN AUGE

    La prestazione top di Yildiz, per quanto riguarda le partite di campionato, è quella contro il Cagliari del 29 novembre: in quell'occasione la Juventus si è imposta per 2-1 in rimonta proprio grazie a una doppietta del turco, ribaltando l'iniziale vantaggio sardo.

    Quell'exploit, peraltro, arrivava a pochissimi giorni di distanza da un'altra prestazione super dello stesso Yildiz: quella in casa del Bodo/Glimt, in cui proprio lui aveva cambiato il corso delle cose nel gelo norvegese entrando in campo nel secondo tempo dopo essere stato inizialmente lasciato in panchina da Spalletti.

    Yildiz è reduce da un altro goal, stavolta inutile, segnato in casa del Napoli. La Juventus ha perso 2-1, vecchi problemi sono tornati a galla, ma Kenan ha confermato di essere tornato ai massimi livelli dopo un periodo di appannamento e stanchezza: il miglior bianconero al Maradona è stato lui.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LE PAROLE DI SPALLETTI

    Anche per questo avevano fatto scalpore le parole di Spalletti post Napoli: quel "deve dare di più anche lui, come tutta la squadra" che sembrava stonare con tutti i guai che da tempo la Juventus si ritrova costretta ad affrontare.

    “Su Yildiz forse mi sono spiegato male o è stata capita male - si è corretto l'ex ct durante la conferenza di presentazione di Juventus-Pafos - Volevo dire che c’è ancora molto del suo potenziale che è da vedere. Ce la sta mettendo tutta e cresce di partita in partita, ma ha dei margini di miglioramento incredibili. Sono le stesse cose che dicevo a Kvaratskhelia, lui può veramente diventare un super top”.

    Il percorso di Yildiz per diventare "un super top" è iniziato, ha avuto qualche battuta d'arresto, ora si sta riprendendo. Prima di Juventus-Roma alzerà al cielo di Torino un premio personale. In attesa, chissà, di vincere qualcosa da protagonista anche con la Juventus.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
0