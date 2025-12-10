Yildiz luce nel buio della Juventus: a novembre è stato il miglior giocatore Under 23 della Serie A

Anche per questo avevano fatto scalpore le parole di Spalletti post Napoli: quel "deve dare di più anche lui, come tutta la squadra" che sembrava stonare con tutti i guai che da tempo la Juventus si ritrova costretta ad affrontare.

“Su Yildiz forse mi sono spiegato male o è stata capita male - si è corretto l'ex ct durante la conferenza di presentazione di Juventus-Pafos - Volevo dire che c’è ancora molto del suo potenziale che è da vedere. Ce la sta mettendo tutta e cresce di partita in partita, ma ha dei margini di miglioramento incredibili. Sono le stesse cose che dicevo a Kvaratskhelia, lui può veramente diventare un super top”.

Il percorso di Yildiz per diventare "un super top" è iniziato, ha avuto qualche battuta d'arresto, ora si sta riprendendo. Prima di Juventus-Roma alzerà al cielo di Torino un premio personale. In attesa, chissà, di vincere qualcosa da protagonista anche con la Juventus.