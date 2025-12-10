Yildiz luce nel buio della Juventus: a novembre è stato il miglior giocatore Under 23 della Serie A

Nelle orecchie riecheggia da giorni la mezza critica di Luciano Spalletti dopo il ko di Napoli, ma la verità è inconfutabile: Kenan Yildiz è tornato a prendere per mano la Juventus dopo un periodo di appannamento.
Se ne sono accorti un po' tutti: anche lo stesso Spalletti, con ogni probabilità, oltre ai tifosi della Juve e al calcio italiano tutto. Dal quale, ora, è arrivato un riconoscimento nei confronti dell'ex talento del Bayern Monaco e della Next Gen.
Si tratta del premio Rising Star Of The Month, ovvero - traducendo alla lettera - "stella nascente del mese". E di stella nascente, nonostante si tratti di un calciatore già affermato, si può parlare nel caso di Yildiz.