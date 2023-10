Il momento di Yildiz: il Derby di Torino, la Turchia e il futuro alla Juventus

Massimiliano Allegri lo convoca per il Derby della Mole, ma il periodo vissuto da Yildiz sa di consacrazione del talento.

Immaginate lo scenario: ricevi la convocazione dall'allenatore della prima squadra, alla vigilia della partita più importante, dal punto di vista simbolico, della città. Il Derby. Sei già stato chiamato altre volte, questo sì, e sei anche sceso in campo, ma questa è diversa: lo è perché, per una serie di coincidenze, dopo settimane, mesi, di discussioni sul talento, il tuo nome finisce nella lista dei ballottaggi. A 18 anni.

Il momento vissuto da Kenan Yildiz sa di "svolta". Una di quelle che, di solito, il calcio presenta in maniera importante, all'inizio di una carriera professionistica: tra i "Pro", Yildiz gioca dalla passata stagione, in verità. Farlo in prima squadra è diverso: farlo alla Juventus, soprattutto.

Ma è così, che sta andando: con un po' di casualità in mezzo, potrebbe essere arrivata l'occasione per scoprire pienamente Yildiz, in un match che, come detto, dal punto di vista cittadino significa molto. Il Derby della Mole.