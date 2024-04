Yamal e l'eventuale 'no' alle Olimpiadi: "Cerco di non sovraccaricarmi e di non giocare troppo"

Il talento del Barcellona esclude, almeno per ora, una sua presenza alle Olimpiadi: "Non sarebbe logico andarci dopo gli Europei".

Una delle parole chiave all'interno del calcio moderno è congestione, in tal caso delle partite che si accumulano quasi senza soluzione di continuità: rispetto al passato si gioca molto di più e, nell'estate del 2025, andrà in scena anche il nuovo Mondiale per Club con ben 32 squadre partecipanti.

Ritmi che a Pedri, centrocampista del Barcellona, sono costati carissimo: dopo lo sforzo delle 73 partite disputate nella stagione 2020/21, negli ultimi due anni e mezzo è stato spesso costretto a guardare i compagni dalla tribuna per i guai fisici che lo hanno afflitto, tanto che nella stagione in corso è sceso in campo soltanto in 24 occasioni.

Uno scenario che spaventa e non poco Lamine Yamal: intervistato da 'Mundo Deportivo', l'attaccante del Barcellona ha detto la sua in merito alla possibilità di una partecipazione alle Olimpiadi di Parigi con la nazionale spagnola.