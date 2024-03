Xavi pazzo di Lobotka: "Mi piacerebbe vederlo al Barcellona"

Il tecnico del Barcellona elogia il prossimo avversario in Champions: "Ha il livello per poter giocare con noi".

Martedì sera saranno avversari e lotteranno, tra panchina e terreno di gioco, per la conquista di un posto nei quarti di finale di Champions League: Xavi Hernandez e Stanislav Lobotka, due volti diversi di Barcellona-Napoli.

Il centrocampista slovacco è, a quanto pare, molto stimato dall'allenatore blaugrana, che non disdegnerebbe di vederlo un giorno indossare la maglia che fu di campioni del calibro di Sergio Busquets e Andres Iniesta, oltre ovviamente allo stesso Xavi.

Intervenuto in conferenza alla vigilia del match contro gli azzurri, Xavi ha tessuto le lodi di Lobotka, ritenuto al livello per poter giocare in una società prestigiosa come il Barcellona.