Xabi Alonso trema al Real Madrid: da Klopp a Zidane, sette candidati che potrebbero prendere il suo posto

Tutto sembrava roseo per Xabi Alonso dopo la schiacciante vittoria per 4-0 in casa contro il Valencia del 1° novembre, tredicesima vittoria su 14 partite in tutte le competizioni per il Real Madrid. I Blancos erano in testa alla Liga con cinque punti di vantaggio sul Barcellona, battuto per 2-1 al Bernabeu sette giorni prima, e avevano totalizzato nove punti su nove in Champions League, con la Juventus tra le loro vittime.

Ma da allora le cose sono precipitate in modo incredibile. Il Real Madrid ha vinto solo due delle ultime otto partite e ora si trova a quattro punti dal Barcellona in campionato e a sei dall'Arsenal, capolista in Europa. La sconfitta per 1-0 contro un Liverpool in crisi ha dato il via alla caduta, e i campanelli d'allarme hanno iniziato a suonare dopo tre pareggi consecutivi contro Rayo Vallecano, Elche e Girona.

La squadra di Alonso ha poi toccato il fondo domenica con una triste sconfitta per 2-0 contro il Celta Vigo, spingendo la dirigenza ad agire. Secondo The Athletic, i dirigenti del Real Madrid, tra cui il presidente Florentino Perez e il direttore generale José Angel Sanchez, hanno tenuto colloqui sul futuro di Alonso, concludendo che l'allenatore "non ha un buon rapporto con una parte significativa dello spogliatoio". Si mormora che alcuni giocatori stiano faticando ad accettare le tattiche dello spagnolo, e il litigio con Vinicius Junior ha portato a una distrazione dal campionato.

Il Real Madrid è parso sostenere Alonso nell'ultima partita, mostrando grande grinta e determinazione contro il Manchester City. Ma alla fine sono stati gli inglesi a vincere 2-1. Al fischio finale, Alonso è stato bersagliato dai fischi del pubblico del Bernabeu.

Alonso è un allenatore progressista che ha bisogno di tempo per imprimere la propria identità, ma questo lusso non è mai concesso a Madrid. Se l'inconsistenza dovesse continuare, il cambiamento sarebbe così inevitabile. Con sette candidati già in lizza per sostituire l'ex tecnico del Bayer Leverkusen.