Zidane Alonso Klopp GFX.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Xabi Alonso trema al Real Madrid: da Klopp a Zidane, sette candidati che potrebbero prendere il suo posto

Gli spagnoli hanno perso anche contro il Manchester City e non riescono a uscire dalla crisi di queste settimane: la posizione dell'allenatore non è più così salda.

Tutto sembrava roseo per Xabi Alonso dopo la schiacciante vittoria per 4-0 in casa contro il Valencia del 1° novembre, tredicesima vittoria su 14 partite in tutte le competizioni per il Real Madrid. I Blancos erano in testa alla Liga con cinque punti di vantaggio sul Barcellona, battuto per 2-1 al Bernabeu sette giorni prima, e avevano totalizzato nove punti su nove in Champions League, con la Juventus tra le loro vittime.

Ma da allora le cose sono precipitate in modo incredibile. Il Real Madrid ha vinto solo due delle ultime otto partite e ora si trova a quattro punti dal Barcellona in campionato e a sei dall'Arsenal, capolista in Europa. La sconfitta per 1-0 contro un Liverpool in crisi ha dato il via alla caduta, e i campanelli d'allarme hanno iniziato a suonare dopo tre pareggi consecutivi contro Rayo Vallecano, Elche e Girona.

La squadra di Alonso ha poi toccato il fondo domenica con una triste sconfitta per 2-0 contro il Celta Vigo, spingendo la dirigenza ad agire. Secondo The Athletic, i dirigenti del Real Madrid, tra cui il presidente Florentino Perez e il direttore generale José Angel Sanchez, hanno tenuto colloqui sul futuro di Alonso, concludendo che l'allenatore "non ha un buon rapporto con una parte significativa dello spogliatoio". Si mormora che alcuni giocatori stiano faticando ad accettare le tattiche dello spagnolo, e il litigio con Vinicius Junior ha portato a una distrazione dal campionato.

Il Real Madrid è parso sostenere Alonso nell'ultima partita, mostrando grande grinta e determinazione contro il Manchester City. Ma alla fine sono stati gli inglesi a vincere 2-1. Al fischio finale, Alonso è stato bersagliato dai fischi del pubblico del Bernabeu.

Alonso è un allenatore progressista che ha bisogno di tempo per imprimere la propria identità, ma questo lusso non è mai concesso a Madrid. Se l'inconsistenza dovesse continuare, il cambiamento sarebbe così inevitabile. Con sette candidati già in lizza per sostituire l'ex tecnico del Bayer Leverkusen.

  • Presentation Of Jürgen Klopp As Head Of Global Soccer Red BullGetty Images Sport

    JURGEN KLOPP

    Jurgen Klopp ha deciso di abbandonare la carriera di allenatore nel 2024, dopo aver concluso una straordinaria esperienza di nove anni al Liverpool, e da allora ha assunto il ruolo di responsabile globale del calcio per il gruppo Red Bull. Il tedesco ha parlato a The Athletic della sua nuova vita a settembre, rispondendo alla domanda se la sua carriera in panchina fosse ormai finita: "È quello che penso. Ma non si può mai sapere. Ho 58 anni. Se ricominciassi a 65 anni, tutti direbbero: 'Hai detto che non l'avresti mai più fatto!'. Non mi manca nulla".

    Il suo atteggiamento sembrava essersi ammorbidito il mese scorso, quando ha descritto un potenziale ritorno al Liverpool come "teoricamente possibile". Ad aprile Klopp era in lizza per il posto al Real insieme ad Alonso quando sono iniziate le voci sulla partenza di Carlo Ancelotti, ma alla fine è stato lo spagnolo ad approdare a Madrid.

    El Mundo sostiene ora che il Real Madrid sia pronto a mettere alla prova la determinazione di Klopp. Si dice che il tedesco sia uno dei "favoriti" per sostituire Alonso in caso di esonero. Avrebbe sicuramente la personalità e l'esperienza per dare il via a una svolta immediata, e il suo stile di gioco aggressivo sarebbe sicuramente apprezzato anche dai tifosi, ma le sue reali motivazioni rimangono poco chiare, per al momento questo sembra più un sogno che una possibilità realistica.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL MADRIDAFP

    ZINEDINE ZIDANE

    Zinedine Zidane è uno dei più grandi giocatori e allenatori che abbiano mai calcato il Bernabeu, motivo per cui il suo nome salta fuori ogni volta che a Madrid si parla di un rimpasto tecnico. The Athletic sostiene che Perez nutra ancora grande "fiducia e affetto" per Zidane, che ha conquistato tre Champions League di fila durante il suo primo mandato in panchina.

    Il presidente lo ha già richiamato una volta, in un momento di crisi simile, nel marzo 2019, dopo i disastrosi regni di Julen Lopetegui e Santiago Solari. Zidane ha poi conquistato il titolo della Liga 2019-20, ma si è dimesso alla fine della stagione successiva e da allora non è più tornato in pista.

    Zidane è un allenatore versatile che sa bilanciare la solidità difensiva con il talento offensivo e sa come ottenere il meglio dai giocatori di livello mondiale, proprio come Ancelotti. Ma è un segreto di Pulcinella nel mondo del calcio che stia aspettando di prendere le redini della nazionale francese. Con Didier Deschamps pronto a dimettersi dopo i Mondiali del 2026, proprio Zidane è pronto a inaugurare una nuova era per i Bleus. Sarebbe una grande sorpresa se ora facesse marcia indietro, soprattutto per un Real Madrid alle prese con una crisi di fiducia e numerosi infortuni.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    ANDONI IRAOLA

    A febbraio, il Daily Mail ha affermato che il Real Madrid aveva individuato Andoni Iraola come principale candidato alla successione di Ancelotti. Iraola aveva già allenato a Madrid il Rayo Vallecano, che aveva portato dalla Segunda Division all'undicesimo posto nella Liga e alle semifinali della Copa del Rey.

    Il Bournemouth ha creduto in lui come uno dei giovani allenatori più interessanti d'Europa, offrendogli nel 2023 un contratto biennale, e da allora Iraola ha rafforzato la sua reputazione. I Cherries sono ora in lizza per una qualificazione europea grazie al progetto di successo orientato all'attacco del manager basco, con un sistema di pressing alto e un'attenzione particolare ai passaggi verticali che li rende all'altezza anche delle migliori squadre della Premier League.

    L'opinione comune è che Iraola passerà presto a cose più grandi e migliori. Il 43enne allenatore ha superato le aspettative sia nella Liga che nella Premier League, e l'interesse del Real Madrid è probabilmente aumentato negli ultimi 11 mesi. Il Bernabeu è una pentola a pressione come nessun'altra, ma Iraola ha il comportamento calmo per affrontarla e non avrebbe paura di correre rischi per far uscire la squadra dalla crisi.

  • Marcelino Garcia Toral Villarrealgetty

    MARCELINO

    Se il Real Madrid decidesse di cercare vicino a casa, un nome spicca su tutti nella Liga: Marcelino Garcia Toral. Grazie al suo approccio disciplinato il Villarreal è terzo in classifica, a cinque punti dal Barcellona e con una partita in meno, e nella provincia di Castellón si crede davvero che la squadra possa puntare al titolo.

    Il Villarreal vanta attualmente la miglior difesa della Liga, con il compatto 4-4-2 di Marcelino che costringe gli avversari ad allargarsi, e può essere devastante in transizione grazie alla velocità e alla qualità sulla trequarti. Il 60enne spagnolo ha ereditato una squadra che languiva al 14° posto dopo essere tornato al Madrigal per la seconda volta nel novembre 2023, e ha trasformato le sue sorti in modo straordinario, con un quinto posto nella scorsa stagione che ha riportato il club in Champions League.

    Il Submarino Amarillo sta però faticando molto in Europa, il che sarebbe motivo di preoccupazione per il Real Madrid se prendesse seriamente in considerazione Marcelino, ma solo Alonso, Hansi Flick, Diego Simeone e Manuel Pellegrini hanno curriculum più solidi di lui tra gli attuali allenatori in Spagna. Marcelino ha guidato il Villarreal alle semifinali di Europa League nel suo primo mandato, ha vinto la Copa del Rey con il Valencia nel 2018/19 e ha raggiunto la finale altre due volte con l'Athletic.

    Se il Villarreal riuscirà a superare il Real Madrid come principale sfidante al titolo del Barcellona, Perez potrebbe puntare proprio su Marcelino, considerandolo l'uomo giusto per riportare la gloria al Bernabeu.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-ATALANTAAFP

    ROBERTO DE ZERBI

    Roberto De Zerbi era già stato accostato al Real Madrid dopo aver guidato il Brighton nella storica stagione 2022/23. I Seagulls hanno chiuso al sesto posto in Premier League, qualificandosi per la prima volta in assoluto all'Europa League e guadagnandosi ampi consensi per il loro stile di gioco, con De Zerbi che chiedeva ai calciatori di costruire la manovra dalla difesa per provocare il pressing avversario prima di sfondare le linee con passaggi rapidi e incisivi.

    Il tecnico bresciano ha poi lasciato l'Amex Stadium nel maggio 2024 per passare al Marsiglia, dove ha avuto un impatto altrettanto importante. Nella sua prima stagione ha portato l'OM dall'ottavo al secondo posto, assicurandole la qualificazione alla Champions League, e ha avallato una serie di acquisti che hanno dato i loro frutti, tra cui quelli di Mason Greenwood, Adrien Rabiot e Pierre-Emile Hojbjerg.

    Non sarebbe una sorpresa se De Zerbi tornasse a essere preso in considerazione dal Real: è un'opzione interessante anche solo per la sua pura passione e convinzione. Tuttavia sarebbe la scelta più rischiosa di questa lista, perché l'italiano non esita a criticare pubblicamente i giocatori o i dirigenti del club per prestazioni al di sotto della media e spesso suscita polemiche a bordo campo. Questo spiega in parte perché De Zerbi non sia mai rimasto in nessun club per più di tre anni e perché non porterebbe la stabilità di cui il Real Madrid ha bisogno.

  • "Dune: Part 2" Madrid PremiereGetty Images Entertainment

    ALVARO ARBELOA

    The Athletic ha rivelato anche che il Real Madrid potrebbe promuovere qualcuno dall'interno, invece di spendere soldi per un altro allenatore di alto profilo. Alvaro Arbeloa è "molto apprezzato" per il ruolo nella prima squadra: da maggio allena il Castilla, ovvero la filial, dopo aver preso il posto di Raul.

    L'ex difensore del Liverpool e del Real Madrid è tornato al Bernabeu nel 2020 come allenatore dell'Under 14 e da allora ha fatto carriera, al punto che a maggio era tra i candidati alla sostituzione di Ancelotti. La candidatura di Arbeloa è ora ancora più forte, con il Castilla al quarto posto nella terza serie spagnola e in corsa per la promozione, anche se l'ex terzino ha cercato di replicare il tipico 4-3-3 di Alonso con la squadra senior.

    Arbeloa è stato accusato dai critici di non avere un "piano B", mentre il Castilla è sembrato poco incisivo in attacco rispetto ai suoi avversari. Tuttavia, il 42enne spagnolo conosce il club come le sue tasche e dargli la possibilità di fare un passo avanti causerebbe un disturbo minimo in questa fase cruciale della stagione. Senza contare che con lui potrebbe emergere una nuova generazione di stelle dell'accademia.

  • Crystal Palace FC v AZ Alkmaar - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    OLIVER GLASNER

    Se il Real Madrid vuole un allenatore entusiasta e ambizioso, attento ai minimi dettagli per raggiungere il successo, dovrebbe puntare su Oliver Glasner come prossimo tecnico. L'Eintracht Francoforte ha vinto l'Europa League prima di raggiungere la fase a eliminazione diretta della Champions League e la finale della DFB-Pokal sotto la guida del tattico austriaco, che ha compiuto altri miracoli da quando, nel febbraio 2024, ha preso il comando del Crystal Palace.

    Quando Glasner è arrivato, le Aquile rischiavano la retrocessione. Poi hanno concluso la stagione al 10° posto e hanno conquistato il loro primo trofeo importante, la FA Cup 2024/25, battendo il Manchester City in finale. Glasner è un allenatore meticoloso che schiera un fluido sistema 3-4-2-1 in cui i difensori centrali spingono a centrocampo per creare sovraccarichi e i terzini che si lanciano in avanti non appena la palla viene recuperata, e questo sta consentendo al Palace di ottenere risultati ben al di sopra delle sue possibilità.

    Dopo 15 partite stagionali, il club occupa il quarto posto in Premier League, nonostante debba destreggiarsi tra gli impegni in Conference League e una rosa decimata dagli infortuni che, con grande disappunto di Glasner, non è stata sufficientemente rinforzata durante la finestra di mercato estiva. Il 51enne austriaco è troppo ambizioso per restare a Selhurst Park ancora a lungo se non gli verranno dati gli strumenti per continuare a progredire, e pare che i migliori club del continente stiano tenendo d'occhio la sua situazione.

    Il salto dal Palace al Real Madrid sarebbe enorme, ma Glasner è il tipo di persona che affronta le sfide impegnative a testa alta. Sarebbe affascinante vedere cosa potrebbe fare con una rosa piena di stelle.

