Xabi Alonso Real Madrid
Lelio Donato

Xabi Alonso rischia l'esonero? I risultati, il rapporto con la squadra e i possibili successori come nuovo allenatore del Real Madrid

La sconfitta contro il Manchester City complica ulteriormente la posizione di Xabi Alonso che ora rischia seriamente l'esonero da parte del Real Madrid. Ma chi potrebbe arrivare al suo posto?

Secondo molti media spagnoli quella contro il Manchester City era la sfida decisiva per il futuro di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. Dentro o fuori.

L'esame mercoledì sera è stato ancora una volta fallito visto che al 'Bernabeu' è arrivata un'altra sconfitta, la seconda consecutiva in casa dopo quella contro il Celta Vigo in Liga.

Certo le attenuanti al Real Madrid non mancano, a partire da una difesa improvvisata a causa di una lunghissima serie di infortuni. Un alibi che potrebbe comunque non bastare a Xabi Alonso.

Ma chi sono i candidati a prendere il suo posto come nuovo allenatore del Real Madrid?

  • L'OTTIMO INIZIO E LA FUGA

    In realtà la stagione del Real Madrid era iniziata bene, anzi benissimo.

    La squadra di Xabi Alonso, infatti, aveva vinto tredici delle prime quattordici partite tra Liga e Champions League. In mezzo solo una sconfitta, anche se pesante, ovvero il 5-2 nel derby contro l'Atletico al 'Metropolitano' riscattata dalla vittoria sul Clasico che aveva portato il Real Madrid in vetta al campionato con cinque punti di vantaggio sul Barcellona.

    Uno dei maggiori meriti che venivano riconosciuti a Xabi Alonso era quello di avere finalmente messo Kylian Mbappé al centro del villaggio col francese protagonista assoluto come ci si attendeva fin dal giorno del suo arrivo a Madrid.

  • IL CROLLO IMPROVVISO

    La caduta del Real Madrid è iniziata gradualmente con due pareggi consecutivi a cavallo della sosta di novembre contro Elche e Rayo Vallecano.

    Poi una vittoria sofferta ad Atene contro l'Olympiacos, incassando però ben tre goal. Quindi un altro deludente 1-1 contro il Girona e la bella prestazione offerta a Bilbao prima del crollo.

    Nell'ultimo turno di Liga infatti il Real Madrid è crollato in casa sotto i colpi del modesto Celta Vigo, scivolando così a -4 dal Barcellona. 

    Ecco perché la sfida contro il Manchester City in Champions League veniva vista dai media spagnoli già come l'ultima spiaggia per Xabi Alonso.

  Xabi Alonso Vinicius Jr Jude Bellingham

    LE COLPE DI XABI ALONSO

    Ma quali sono le colpe che vengono imputate a Xabi Alonso oltre agli ultimi risultati?

    Di certo lo spagnolo non è empatico come il suo predecessore Carlo Ancelotti. L'ex tecnico del Bayer Leverkusen, ad esempio, non ama dilungarsi in spiegazioni con la stampa.

    E anche con i giocatori il rapporto è professionale, ma piuttosto freddo. Una gestione dello spogliatoio insomma molto diversa rispetto a quella dell'attale Ct del Brasile.

    La conseguenza è che il gruppo non sembra del tutto coeso e che la squadra viva delle lune dei suoi solisti: da Mbappé a Vicinius, col quale peraltro le tensioni non sono mancate tanto che qualcuno ipotizzava addirittura un clamoroso addio a gennaio.

  • CHI AL POSTO DI XABI ALONSO? I NOMI

    Al momento l'esonero di Xabi Alonso è solo una possibilità, dato che Florentino Perez non ha ancora preso una decisione.

    Anche perché prima c'è da capire chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina del Real Madrid a stagione in corso. Il sogno sarebbe Jurgen Klopp, che però ha poca voglia di tornare in panchina e preferisce continuare il suo nuovo percorso dirigenziale alla Red Bull.

    Non è escluso che Perez, in caso di necessità, faccia un tentativo per riportare Zinedine Zidane a Madrid per la terza volta. Il francese è l'erede designato di Deschamps dopo i Mondiali ma intanto potrebbe accettare un incarico a breve termine e difficilmente direbbe no al suo Real.

    Le alternative interne sono Arbeloa o il solito Santiago Solari, che ha già guidato il Real Madrid ad interim qualche stagione fa.

