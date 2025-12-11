Xabi Alonso rischia l'esonero? I risultati, il rapporto con la squadra e i possibili successori come nuovo allenatore del Real Madrid

Secondo molti media spagnoli quella contro il Manchester City era la sfida decisiva per il futuro di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. Dentro o fuori.
L'esame mercoledì sera è stato ancora una volta fallito visto che al 'Bernabeu' è arrivata un'altra sconfitta, la seconda consecutiva in casa dopo quella contro il Celta Vigo in Liga.
Certo le attenuanti al Real Madrid non mancano, a partire da una difesa improvvisata a causa di una lunghissima serie di infortuni. Un alibi che potrebbe comunque non bastare a Xabi Alonso.
Ma chi sono i candidati a prendere il suo posto come nuovo allenatore del Real Madrid?