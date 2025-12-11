Xabi Alonso rischia l'esonero? I risultati, il rapporto con la squadra e i possibili successori come nuovo allenatore del Real Madrid

Al momento l'esonero di Xabi Alonso è solo una possibilità, dato che Florentino Perez non ha ancora preso una decisione.

Anche perché prima c'è da capire chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina del Real Madrid a stagione in corso. Il sogno sarebbe Jurgen Klopp, che però ha poca voglia di tornare in panchina e preferisce continuare il suo nuovo percorso dirigenziale alla Red Bull.

Non è escluso che Perez, in caso di necessità, faccia un tentativo per riportare Zinedine Zidane a Madrid per la terza volta. Il francese è l'erede designato di Deschamps dopo i Mondiali ma intanto potrebbe accettare un incarico a breve termine e difficilmente direbbe no al suo Real.

Le alternative interne sono Arbeloa o il solito Santiago Solari, che ha già guidato il Real Madrid ad interim qualche stagione fa.