Xabi Alonso lascia il Bayer Leverkusen, è ufficiale: l'annuncio del club e il saluto del tecnico, lo aspetta il Real Madrid

Xabi Alonso e il Bayer Leverkusen si separano al termine della stagione: "Saranno le mie ultime due partite".

La strada era tracciata da tempo ma ora è arrivata anche l'ufficialità, Xabi Alonso non sarà più l'allenatore del Bayer Leverkusen al termine di questa stagione e lascerà il club dopo due anni.

In conferenza stampa il tecnico spagnolo ha annunciato l'addio e in contemporanea c'è stato anche il comunicato del Bayer che ha confermato l'accordo trovato per salutarsi.

Adesso ad attendere l'allenatore c'è il Real Madrid, che lo ha già scelto per sostituire Carlo Ancelotti. Di seguito le parole di Xabi Alonso e il comunicato del club tedesco con i dettagli.