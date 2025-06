Wydad-Al Ain 1-2, pagelle e tabellino: rimonta emiratina, il Casablanca chiude ultimo

La rimonta dell'Al-Ain permette al club emiratino di salutare il Mondiale dietro Juventus e Manchester City: al pari del Wydad, però, niente ottavi.

L'Al-Ain chiude il Mondiale per Club con una vittoria, salutando così il torneo 2025 al pari del sconfitto Wydad, fanalino di coda nel girone che ha visto Manchester City e Juventus andare agli ottavi. Per il team emiratino una vittoria in rimonta contro il Casablanca, battuto per 2-1 dopo una partita decisamente deludente dopo il goal del vantaggio segnato in apertura.

Al quarto minuto Mailula, punta del Wydad, aveva ricevuto in area da Moufid: vita facile per il giocatore del Wydad, che ha avuto tutto il tempo di controllarea a centro area e di concludere con il destro. Conclusione, quella dell'1-0, che di fatta è stata una delle pochissime da parte del team marocchino, con poche idee e tante difficoltà in difesa.

L'Al-Ain è apparso più deciso e alla fine meritevole di ottenere la vittoria nel terzo e ultimo match del Mondiale per Club: Laba non ha sbagliato dagli undici metri, mentre Kaku ha completato la rimonta con un gran mancino a giro. Anche in questo caso, però, sono state protagonisti in negativo i difensori: matita rossa, in generale, per tutta la retroguardia della squadra nord-africana.