Il Wrexham ha registrato il suo record di spesa all-time acquistando Cacace dall'Empoli

La squadra di Ryan Reynolds, attore che intepreta Deadpool, non aveva mai speso così tanto per un singolo giocatore: Cacace nella storia.

Con l'arrivo di Ryan Reynolds, attore che interpreta Deadpool e ha alle spalle oltre trent'anni di carriera cinematografica, e dell'amico Rob McElhenney, creatore della sitcom C'è sempre il sole a Philadelphia, il club gallese del Wrexham è diventato famoso in tutto il mondo, riuscendo ad ottenere tre promozioni in tre anni, fino alla seconda serie britannica, la Championship.

Dal 2021 il duo di attori nord-americani ha investito diversi milioni per rendere il Wrexham un marchio globale, ovviamente anche nel calciomercato in entrata. Il 18 luglio è arrivato anche il record di spesa per la società, a sorpresa con un trasferimento dalla Serie B Italiana: dall'Empoli, infatti, è stato acquistato il 24enne italo-neozelandese Liberato Cacace.

Dopo aver militato in Australia, Belgio e Italia, Cacace si trasferisce in Galles per provare a raggiungere l'ultimo passo a cui da anni punta il Wrexham: la tanto agognata Premier che sarebbe stata probabilmente utopia senza l'arrivo di Reynolds e McElhenney.