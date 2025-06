Wirtz può regalare il Pallone d’Oro a Salah: il Liverpool piazza il colpo da 116 milioni di sterline dal Bayer Leverkusen, Slot beffa Guardiola

C. Gakpo

I campioni di Premier League hanno messo a segno un colpaccio, assicurandosi il talento della Germania: può portarli a un livello ancora superiore.

"Probabilmente è il miglior giocatore in Europa in questo momento", ha dichiarato l’ex centrocampista del Liverpool Dietmar Hamann nel podcast Aldo Meets, dopo che è stata confermata la maxi operazione da 116 milioni di sterline (circa 159 milioni di dollari) che porterà Florian Wirtz ad Anfield dal Bayer Leverkusen, stabilendo un nuovo record per il mercato britannico.

"Giocava in una squadra che era sedicesima o diciassettesima quando Xabi Alonso è subentrato, poi ha vinto il campionato la stagione successiva e quest’anno ha chiuso al secondo posto. Il motivo principale è Florian Wirtz. È un talento eccezionale".

E sulla possibilità che Wirtz possa imporsi subito in Premier League, Hamann ha aggiunto: "Penso che avrà successo perché sa cavarsela. È uno di strada. Non si tira mai indietro".

In altre parole, Wirtz è un fuoriclasse con carattere. Il Liverpool ha rotto il salvadanaio per battere la concorrenza di Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City, ma si tratta di un investimento intelligente che potrebbe rivelarsi vincente.

Quasi tre anni e mezzo fa, Wirtz si ruppe il legamento crociato anteriore in un match di Bundesliga contro il Colonia, e fu costretto a un durissimo percorso riabilitativo durato dieci mesi. In molti temevano che quell’infortunio potesse compromettere la carriera del fantasista prima ancora che decollasse. Ma sotto la guida di Alonso, ha sfidato ogni previsione, diventando il protagonista assoluto del periodo più vincente nella storia del Leverkusen.

La qualità tecnica e la tenuta mentale dimostrate da Wirtz in così giovane età sono semplicemente straordinarie. La fiducia che Hamann ripone nel nazionale tedesco è condivisa non solo dalla dirigenza dei Reds, ma anche da tanti tifosi neutrali in tutta la Premier League. Questa operazione ha l’aria di essere quel tipo di colpo rarissimo nel calcio moderno: una certezza.

Vista la caratura del giocatore e l’entità dell’investimento, si tratta di un affare destinato ad avere ripercussioni importanti: GOAL ha individuato gli otto grandi vincitori e vinti di quello che, finora, è il trasferimento più clamoroso dell’estate…