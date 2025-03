È arrivato il PSG 2.0 e nessuno lo fermerà! Vincitori e sconfitti, dopo le tante delusioni in Champions League i francesi sembrano finalmente pronti, mentre l'uscita del Liverpool mette in discussione la candidatura di Mohamed Salah al Pallone d'Oro

Gli uomini di Luis Enrique hanno lanciato un messaggio all'Europa infliggendo una sconfitta devastante alla squadra che ha dominato la prima fase.

Arne Slot ha detto che il suo Liverpool, che sta andando fortissimo, avrebbe dovuto dare il meglio di sé per eliminare martedì il Paris Saint-Germain dalla Champions League. Ma non è stato così.

I Reds hanno giocato sicuramente molto meglio di quanto fatto al Parc des Princes la scorsa settimana, quando hanno strappato una vittoria per 1-0 grazie alle grandi parate di Alisson Becker in porta e al goal vittoria di Harvey Elliott nel finale, ma i leader della Premier League non si sono rivelati all'altezza per battere il PSG, che ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere finalmente in grado di arrivare fino in fondo al torneo in questa stagione.

Il goal che ha prolungato la sfida ai tempi supplementari e, infine, ai rigori, è nato da un errore di Konaté che ha permesso a Dembélé di realizzare il più facile dei tap-in. Tuttavia, il PSG ha sfornato una prestazione sontuosa: ha resistito a un paio di momenti di grande pressione inglese, ma è anche tornato ripetutamente alla carica contro i padroni di casa, trascinato dal suo tridente d'attacco che ha creato seri grattacapi alla difesa del Liverpool.

GOAL ha passato in rassegna tutti i vincitori e i vinti della spettacolare notte di Anfield, conclusasi con la vittoria del PSG per 4-1 ai rigori dopo un pareggio complessivo di 1-1...