Wesley-Roma bloccato, il Flamengo rifiuta l'offerta e tuona: "Niente pressioni di agenti o intermediari"

I giallorossi mancano l'assalto al terzino brasiliano e il Fla emette un comunicato: "Ogni cessione arriverà solo dietro pagamento richiesto dal club".

Wesley alla Roma, per il momento, non si fa. In attesa di capire quali saranno i prossimi capitoli della telenovela riguardante il terzino destro del Flamengo, reduce dalla partecipazione al Mondiale per Club.

L'offerta giallorossa per Wesley, entrato prepotentemente nei radar del club capitolino dopo essere stato seguito anche dalla Juventus, è stata rifiutata dal Flamengo. A confermarlo è stato il portale brasiliano GE.

Un rifiuto che fa il paio con un comunicato che il Flamengo stesso ha emesso nel pomeriggio, tuonando sulle modalità di una cessione che dovrà essere definita secondo i dettami del club brasiliano.