Wesley rilancia la Roma e riaccende l'Olimpico, Gasperini e Dybala lo esaltano: Massara e l'obiettivo 8 goal, sogna i Mondiali col Brasile di Ancelotti

Il match non era iniziato nel migliore dei modi per Wesley, che nel primo tempo aveva fallito clamorosamente il possibile vantaggio calciando alto a porta vuota su assist di Soulé.

Nella ripresa, però, il copione è cambiato: lo stesso Wesley ha trovato la rete decisiva, risolvendo la pratica Como come aveva già fatto in occasione del debutto stagionale contro il Bologna.

“Sono molto felice, ma quando scegli un gol non riesci a scrivere un’emozione che rimane solo per il giocatore. Sono molto felice. L’importante è la Roma e spero di poter contribuire più volte - ha dichiarato a DAZN -. L’importante è la Roma, l’importante è vincere. Sono emozioni indescrivibili, le avevo già provate e ogni volta è un’emozione fortissima”.