Wesley rilancia la Roma e riaccende l'Olimpico, Gasperini e Dybala lo esaltano: Massara e l'obiettivo 8 goal, sogna i Mondiali col Brasile di Ancelotti

Non segnava all’Olimpico dalla prima giornata di campionato contro il Bologna, ma il terzo goal in maglia Roma di Wesley ha avuto un peso diverso: quello del rilancio personale e della conferma definitiva.
Il brasiliano ha deciso la sfida contro il Como con un diagonale potente e preciso che non ha lasciato scampo a Butez, facendo esplodere lo stadio e riscattando una prestazione fatta di corsa, sacrificio ma anche di qualche errore iniziale.
Una rete fondamentale per i giallorossi di Gasperini e per Wesley, che dopo il ritorno sulla fascia destra è nuovamente decisivo e dimostra di essere un fattore determinante per una squadra che punta a stare stabilmente ai vertici della classifica.