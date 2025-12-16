Pubblicità
FBL-ITA-SERIEA-ROMA-COMOAFP
Alessandro De Felice

Wesley rilancia la Roma e riaccende l'Olimpico, Gasperini e Dybala lo esaltano: Massara e l'obiettivo 8 goal, sogna i Mondiali col Brasile di Ancelotti

Il brasiliano segna il goal decisivo contro il Como e riporta i giallorossi alla vittoria: decisivo a destra con Gasperini e già centrale nella Roma e nel Brasile di Ancelotti.

Non segnava all’Olimpico dalla prima giornata di campionato contro il Bologna, ma il terzo goal in maglia Roma di Wesley ha avuto un peso diverso: quello del rilancio personale e della conferma definitiva. 

Il brasiliano ha deciso la sfida contro il Como con un diagonale potente e preciso che non ha lasciato scampo a Butez, facendo esplodere lo stadio e riscattando una prestazione fatta di corsa, sacrificio ma anche di qualche errore iniziale.

Una rete fondamentale per i giallorossi di Gasperini e per Wesley, che dopo il ritorno sulla fascia destra è nuovamente decisivo e dimostra di essere un fattore determinante per una squadra che punta a stare stabilmente ai vertici della classifica.

  • IL GOAL DECISIVO

    Il match non era iniziato nel migliore dei modi per Wesley, che nel primo tempo aveva fallito clamorosamente il possibile vantaggio calciando alto a porta vuota su assist di Soulé. 

    Nella ripresa, però, il copione è cambiato: lo stesso Wesley ha trovato la rete decisiva, risolvendo la pratica Como come aveva già fatto in occasione del debutto stagionale contro il Bologna. 

    “Sono molto felice, ma quando scegli un gol non riesci a scrivere un’emozione che rimane solo per il giocatore. Sono molto felice. L’importante è la Roma e spero di poter contribuire più volte - ha dichiarato a DAZN -. L’importante è la Roma, l’importante è vincere. Sono emozioni indescrivibili, le avevo già provate e ogni volta è un’emozione fortissima”.

  • IL RITORNO A DESTRA E LA FIDUCIA DI GASPERINI

    Complice l’assenza di Celik, Wesley è tornato a giocare sulla fascia destra, il suo ruolo naturale, con Rensch sull’altro versante. 

    Dopo essersi adattato rapidamente a sinistra nelle ultime settimane, cambiando modo di crossare e risultando spesso efficace, a destra il brasiliano appare più libero mentalmente e più incisivo. 

    È un profilo che incarna perfettamente i principi di Gasperini: intensità, sacrificio e continuità, elementi che rendono secondari anche i piccoli errori.

  • UN INVESTIMENTO CHE PAGA E DYBALA

    Arrivato lo scorso luglio dal Flamengo per 25 milioni di euro, Wesley ha confermato contro il Como l’intuizione di Gasperini, che lo aveva già seguito ai tempi dell’Atalanta. 

    Il tecnico lo ha trasformato in un esterno capace di giocare su entrambe le fasce e di incidere anche in fase offensiva. 

    Dopo l’intervallo, il brasiliano ha corretto la mira, ha corso senza sosta, recuperato palloni e attaccato la profondità, guadagnandosi anche l’abbraccio di Dybala in panchina.

    Crack” ha definito la Joya il suo compagno di squadra attraverso una story sul suo profilo Instagram in cui compare il brasiliano, autore del goal decisivo in Roma-Como.

  • MASSARA E L’OBIETTIVO 8 GOAL

    Autore del suo terzo goal in campionato, ai microfoni di SkyWesley ha svelato un retroscena che riguarda il direttore sportivo Massara:

    "Sono contento. Scherzando, Massara mi aveva chiesto quanti goal avessi fatto al massimo al Flamengo e ho risposto 4. Lui mi aveva risposto che avrei dovuto raddoppiare. Spero di riuscirci, sono venuto qui per dare una mano".

  • SOGNO MONDIALI COL BRASILE

    A soli 22 anni Wesley è diventato un punto fermo della Roma. Carlo Ancelotti lo tiene in altissima considerazione per il Brasile, al punto che il terzino sembra avere un posto praticamente assicurato ai prossimi Mondiali. 

    Il brasiliano della Roma ha esordito con la Seleçao il 21 marzo 2025, nella sfida di qualificazioni alla Coppa del Mondo vinta per 2-1 dal Brasile in casa contro la Colombia.

    In totale, Wesley ha messo insieme cinque presenze, tre in gare ufficiali e due in amichevole, nell’ultima pausa per le nazionali di novembre.

