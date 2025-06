Weah e Mbangula possono lasciare la Juventus: trattativa col Nottingham Forest per la doppia cessione

Si infiamma l'asse Torino-Nottingham: trattativa tra Juventus e Forest per il trasferimento in Inghilterra di Weah e Mbangula.

In attesa di conoscere quale sarà la posizione finale (prima o seconda) nel Gruppo G del Mondiale per Club, la Juventus pensa anche al mercato e, nello specifico, ai possibili movimenti in uscita.

Sono due i giocatori che potrebbero salutare 'Madama' a stretto giro di posta: Timothy Weah e Samuel Mbangula.

I loro addii consentirebbero alla Juventus di accumulare un gruzzolo da reinvestire per qualche colpo in entrata, soprattutto se Kolo Muani e Conceiçao dovessero tornare al PSG e al Porto dopo l'avventura negli Stati Uniti.