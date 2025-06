Weah e Mbangula verso la cessione, i motivi della scelta e le parole di Tudor: la strategia della Juventus sul mercato è chiara

I bianconeri lavorano sul doppio colpo in uscita col Nottingham Forest, Weah e Mbangula non rientrano nei piani di Tudor e sono sacrificabili.

Non solo acquisti, ovviamente, per la Juventus che starebbe per piazzare un doppio colpo in uscita.

Gli indiziati a lasciare presto Torino sono Timothy Weah e Samuel Mbangula, ovvero due giocatori finiti ai margini dopo l'arrivo in panchina di Igor Tudor.

La società bianconera insomma si sta muovendo secondo precise indicazioni del suo allenatore che d'altronde ha spiegato anche pubblicamente quale debba essere la strategia sul mercato.

Weah e Mbangula vengono considerati 'sacrificabili' per fare cassa e comprare quelle pedine che mancano alla Juventus in vista della prossima stagione.