Weah all’Oympique Marsiglia libera Sancho: il piano della Juventus per l’inglese

I bianconeri pronti all’affondo per Sancho, prima però è necessaria un’uscita nel reparto: ai saluti c’è Weah, sempre più vicino all’Olympique Marsiglia.

Lavori in corso per attuare il piano che in casa bianconera hanno ben chiaro in mente da tempo, ma che per ragioni di bilancio necessita di precisi incastri affinché possa realizzarsi.

Tra gli obiettivi della nuova Juventus di Igor Tudor c’è quello di rinnovare la batteria degli esterni offensivi e le mosse di questi giorni vanno tutte in questa direzione.

Dopo la conferma a titolo definitivo di Francisco Conceição, la Juventus lavora per portare a Torino Jadon Sancho: ma per affondare il colpo è prima necessaria un’uscita. L’operazione per vestire l’inglese di bianconero è legata all’uscita di Timothy Weah direzione Olympique Marsiglia.