Walker verso il forfait per Torino-Milan: non è al meglio dopo l'ultima fatica europea

Torino vs AC Milan

Conceiçao potrebbe dover fare a meno di Walker per la trasferta di Torino: sulla fascia destra spazio per Jimenez.

Non solo pesanti strascichi emotivi per il Milan, reduce dalla prematura eliminazione maturata in Champions League: i rossoneri devono fare i conti anche con le problematiche di natura fisica che stanno affliggendo uno dei giocatori più esperti della rosa.

Stiamo parlando di Kyle Walker, uscito malconcio dal match di San Siro pareggiato contro il Feyenoord: l'inglese ha stretto i denti pur di restare in campo fino al triplice fischio (Conceiçao aveva esaurito tutte le sostituzioni), uno sforzo che rischia seriamente di ripercuotersi negativamente sul campionato.

A partire dalla trasferta nella tana del Torino, dove con ogni probabilità non potrà essere presente sulla fascia destra difensiva.