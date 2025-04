Il difensore inglese riprende il portoghese pochi istanti prima del secondo tempo di Napoli-Milan: "Non ci sono Messi qui".

L'avventura di Joao Felix al Milan si sta rivelando, sin qui, avara di soddisfazioni nonostante il fantasista portoghese occupi comunque una posizione molto elevata all'interno delle gerarchie tattiche di Sergio Conceicao.

Dopo lo scintillante esordio in Coppa Italia, con tanto di goal alla Roma, il lusitano classe 1999 si è progressivamente eclissato, sfornando una sequela di prestazioni decisamente al di sotto degli standard preventivati al momento del suo arrivo.

Anche contro il Napoli, nonostante una maglia da titolare, le cose non sono andate per il verso giusto: Joao Felix non è riuscito ad incidere e tra primo e secondo tempo si è persino preso una sorta di ramanzina da parte di Kyle Walker, proprio nel momento in cui le squadre stavano rientrando in campo per disputare la seconda frazione di gioco.