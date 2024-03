Vlahovic squalificato? Kean è tornato in gruppo: sarà a disposizione per Juventus-Atalanta

L'attaccante, fermo da metà dicembre, è tornato in gruppo e sarà a disposizione per la sfida Champions contro l'Atalanta.

Archiviata la sconfitta di Napoli, per la Juventus inizia un'altra settimana importante se non decisiva in chiave Champions League.

I bianconeri, infatti, domenica prossima affronteranno in casa l'Atalanta. Una sfida da non perdere per non rischiare di venire risucchiati in piena bagarre.

Il vantaggio sui bergamaschi, attualmente sesti, è di 11 punti quando restano ancora altrettante giornate di campionato da giocare.

Domenica peraltro Allegri non avrà a disposizione neppure Dusan Vlahovic, squalificato dopo l'ammonizione rimediata a Napoli.