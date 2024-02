Vlahovic recupera per Verona-Juventus: allenamento in gruppo

Il bomber serbo in vista della trasferta al Bentegodi si candida per una maglia da titolare.

In casa Juventus, per la prima volta in stagione, il momento è dei più complicati: un solo punto nelle ultime tre partite, addio ardite ambizioni di classifica.

Si torna al puro pragmatismo, con Max Allegri chiamato a tenere unito il gruppo per centrare l'obiettivo, ovvero accedere alla prossima edizione della Champions League.

Intanto, però, una buona notizia. Ecco Dusan Vlahovic, out nell'ultimo turno di campionato, rientrato come da programma in gruppo. Previsione: maglia da titolare nella trasferta di Verona.