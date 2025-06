Vlahovic può restare alla Juventus? La volontà di Tudor, la posizione della società bianconera e le voci sul Milan

Il divorzio tra la Juventus e Vlahovic sembrava scontato, ma la fiducia di Tudor e l'arrivo di Comolli potrebbero cambiare le cose.

E se alla fine Dusan Vlahovic restasse alla Juventus? L'addio del numero 9 ai bianconeri, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non sarebbe più così scontato.

Il rapporto tra l'ex attaccante della Fiorentina e la Vecchia Signora sembrava destinato a concludersi sicuramente durante questa estate.

Un po' per un rendimento non sempre all'altezza delle aspettative, un po' per una situazione contrattuale delicata tra scadenza e ingaggio monstre.

Ora però qualcosa potrebbe clamorosamente cambiare. E le parole pronunciate dal nuovo direttore generale Comolli il giorno della sua presentazione ufficiale sembrano confermarlo.