Vlahovic o Kolo Muani, chi gioca titolare Roma-Juventus? La scelta di Tudor per il posticipo dell'Olimpico

Roma vs Juventus

Tudor deve sciogliere il solito ballottaggio in attacco, chi gioca tra Vlahovic e Kolo Muani contro la Roma?

Il ballottaggio più caldo in casa Juventus è sempre aperto: chi gioca tra Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani contro la Roma?

Il primo è sceso in campo da titolare al debutto di Tudor sulla panchina bianconera, contro il Genoa. E non è stato sostituito.

Mentre il francese, al contrario, è rimasto in panchina per tutta la gara senza subentrare neppure in corsa.

Al momento, insomma, le gerarchie del nuovo tecnico in attacco sembrano chiare. Ma nel posticipo tra Roma e Juventus non sono escluse sorprese.