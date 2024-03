Problemi in attacco per la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, Allegri ha gli uomini contati: le ultime su Vlahovic, Milik e Kean.

La ripresa del campionato per la Juventus sarà decisamente in salita, non solo per la qualità dell'avversario ma anche per una vera e propria emergenza. L'ennesima di questa stagione.

Nella gara del sabato di Pasqua, infatti, i bianconeri faranno visita alla Lazio in quello che è il primo di tre incroci contro la squadra dell'ex Tudor nel giro di pochi giorni.

La Juventus affronterà i biancocelesti anche nella doppia sfida valida per la semifinale di Coppa Italia.