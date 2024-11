Lecce vs Juventus

Continua l'emergenza infortuni, uomini contati per Thiago Motta anche a Lecce: chi gioca in attacco nel posticipo domenicale.

L'emergenza infortuni non accenna a finire per la Juventus, che anche domenica sera a Lecce avrà gli uomini contati in tutti i reparti.

La situazione più difficile però riguarda l'attacco, anche perché alcuni elementi sono ormai fuori da tempo.

Thiago Motta sperava di recuperare Dusan Vlahovic almeno per la panchina, ma come sta il serbo? E chi potrebbe giocare al suo posto?