La caduta di Vlahovic apre scenari sul futuro: addio alla Juventus o rilancio senza Thiago Motta?

Dusan Vlahovic in Nazionale cercherà di alleviare i dolori bianconeri: 25' giocati nelle ultime 3 gare e futuro nebuloso.

Dusan Vlahovic, da mister 70 milioni (più bonus), si è trasformato in riserva di lusso.

Lo dicono gli ultimi mesi, lo dice la crisi in cui è incappata la Juventus, parlano soprattutto le scelte di Thiago Motta.

L'articolo prosegue qui sotto

Il serbo è stato accantonato in favore di Kolo Muani e il campo lo sta vedendo pochissimo, come dimostrano le recentissime uscite in cui il serbo ha collezionato due ingressi e una panchina.

La sosta potrà consentirgli di ritrovare il sorriso in Nazionale, ma su un futuro in bianconero tutto da decifrare aleggiano nubi enormi.