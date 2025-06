Vlahovic fuori rosa alla Juventus? Il possibile scenario, tra una cessione complicata e il freno posto all'arrivo di David

Vlahovic rischia di complicare l'arrivo di David e la permanenza di Kolo Muani alla Juventus: per il serbo c'è il rischio di finire fuori rosa.

I due goal realizzati nelle tre uscite al Mondiale per Club non hanno cambiato la percezione della Juventus nei confronti di Dusan Vlahovic, il cui futuro resta un rebus di difficile risoluzione.

La pista che conduceva al Milan di Massimiliano Allegri ha perso di consistenza col passare dei giorni, rilanciando al contempo l'ipotesi di una permanenza a Torino a un anno dalla fine del rapporto contrattuale.

Uno scenario per nulla gradito al club piemontese, alla ricerca di una soluzione che possa anche risultare benevola per le trattative di mercato in entrata: non è da escludere, a tal proposito, un rimedio estremo pur di velocizzare la separazione dal classe 2000.