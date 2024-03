L'attaccante serbo lascia i suoi in inferiorità numerica dopo aver protestato per un fallo: Allegri rimane sorpreso.

Non una gran domenica per la Juventus di Massimiliano Allegri che, all'Allianz Stadium, pareggia per 0-0 contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Un risultato che impatta negativamente sul cammino al secondo posto e che è stato caratterizzato da un'espulsione nel finale.

Quella di Dusan Vlahovic che, dopo un fallo fischiato dal direttore di gara, ha lasciato i suoi in dieci uomini: in una giornata segnata dall'ennesima frenata dei bianconeri.