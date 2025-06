Vlahovic e la Juventus a titoli di coda: l’offerta del Fenerbahce e la posizione del Milan

Il serbo e il club bianconero lavorano al divorzio: su Vlahovic c’è il Fenerbahce, con il Milan sullo sfondo. Il suo futuro sarà lontano dalla Juve.

Dusan Vlahovic e la Juventus si diranno presto addio, questione solo di tempo. Che sia prima del Mondiale per Club (più difficile) o al termine della competizione che si svolgerà in America, ma il divorzio tra l’attaccante serbo e il club bianconero è ormai scritto.

Questione di un feeling che non c’è più o che forse non c’è mai stato. Eppure i numeri di Vlahovic in bianconero dicono altro, anche se non giustificano uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione. Prospettiva che fa vedere con altro occhio il rendimento dell’ex Fiorentina.

Che nella prossima stagione, a prescindere da chi sarà l’allenatore sulla panchina bianconera, non giocherà più alla Juve. Su Vlahovic nelle ultime ore si è mosso il Fenerbahce, con il Milan che resta vigile sullo sfondo.