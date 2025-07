Vlahovic blocca l'assalto della Juventus a Kolo Muani: il PSG si guarda attorno, possibile inserimento di Chelsea e Arsenal

L’attaccante vuole restare in bianconero, ma la Juve tentenna e il PSG ora valuta anche offerte da altri club: il tempo stringe.

Randal Kolo Muani ha scelto già da tempo: vuole restare a Torino.

Ma la Juventus, bloccata dal nodo Dusan Vlahovic e da un budget da calibrare con attenzione, non ha ancora trovato la quadra con il PSG per confermare il centravanti francese.

I parigini, dopo mesi di attesa, hanno deciso di guardarsi intorno: la corsia preferenziale per i bianconeri non basta più: Chelsea e Arsenal sono già in agguato e i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’ex Eintracht.

L'articolo prosegue qui sotto

Alla Continassa lo vorrebbero in rosa entro il 24 luglio - data di inizio degli allenamenti - ma tra formule, ingaggi e mancate cessioni, la trattativa rischia di sfumare.