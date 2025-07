Vlahovic mette 'mi piace' a Bellingham dopo Real-Juventus: scoppia il finimondo

L'apprezzamento dell'attaccante bianconero al post dell'inglese, che celebrava la vittoria sulla Juventus, non è passato inosservato.

In un mondo normale, sportivo e senza doppi fini, un 'mi piace' sul post di un amico (in campo avversario) che festeggiava la vittoria, non sarebbe certo stato assurdo. Social e calcio, però, fanno parte di una realtà in cui un gesto del genere viene visto come catastrofico. Dusan Vlahovic forse non intendeva essere irrispettoso nei confronti della Juventus e dei tifosi, ma è di certo consapevole di quanto un gesto del genere possa causare il caos. Come effettivamente successo nella giornata di mercoledì.

Di cosa parliamo? Di un like da parte di Vlahovic a un post social di Bellingham, centrocampista del Real Madrid contento per il passaggio ai quarti del Mondiale per Club ai danni della Juventus.

"Prossimo passo, quarti di finale. Grande lavoro da parte dei ragazzi" ha scritto Bellingham, ricevendo migliaia di like su Instagram. Il più chiacchierato, però, è stato quello di Vlahovic.