Come è andato Vlahovic dopo le parole del ct sulla Juventus: il goal è ancora lontano

Pari tra Serbia e Austria nella partita d'andata di Nations League, Vlahovic titolare ma ancora a secco con la maglia del team serbo.

L'opportunità data da Dragan Stojkovic non è stata sfruttata neanche questa volta. Dusan Vlahovic non riesce a ritrovare la rete con la maglia della Serbia, ancora lontano due anni. Dal 2023, infatti, l'attaccante della Juventus non trova il goal con la propria rappresentativa, riuscita comunque a strappare un prezioso pareggio nell'andata di Nations League contro l'Austria.

Una prestazione così così per Vlahovic, punta al fianco di Jovic per il primo match che vale la permanenza in Lega A per la Serbia (o la promozione dell'Austria). Stojkovic aveva espresso tutto il suo malcontento per la situazione che sta vivendo Dusan alla Juventus, pronto a schierarlo nuovamente titolare anche nell'andata della partita di Nations League.

Titolare, però, Vlahovic è stato ingabbiato dai giocatori austriaci, faticando a superare il muro formato da Alaba e Linedhardt. Il duo di centrali austriaco è caduto solo in seguito alla grandissima giocata di Samardzic, riuscito a creare una parabola imprendibile con il mancino, mentre i difensori erano impegnati a soffrire sulla fascia contro la freccia Mimovic.