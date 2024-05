Viviano in Kings World Cup: carriera e squadre del portiere di Blur, titolare degli Stallions e idolo del web

Viviano diventa idolo dei più giovani in virtù dell'esperienza in Kings World Cup con la squadra di Blur, Totti e Nainggolan.

Gli Stallions, squadra del presidente Blur, sono alle prese con la Kings World Cup, costola del torneo creato da Piqué in Spagna e che arriver anche in Italia nel corso del 2024.

Non solo calciatori dilettantistici nella squadra di calcio a 7 creata da Blur, ma bensì anche tre grandi professionisti. Francesco Totti è l'unico giocatore non più in attività tra gli 'extra' degli Stallions, con Nainggolan attualmente sotto contratto in Indonesia ed Emiliano Viviano tornato in Italia dopo il periodo in Turchia.

Ed è proprio Viviano, portiere titolare degli Stallions, che i tifosi del club di Blur stanno idolatrando su Twitch per le grandi parate delle prime partite nella Kings World Cup contro Medallo City e Furia FC.